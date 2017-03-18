Додано: Пон 01 лис, 2021 09:06

Frant написав: Капець. Коли з'єднання труб потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))

Ну нельзя же так. В ветке недвижимости Ну нужно хотя бы элементарное представление иметь о системах на пресс фитингах. Это ж вообще стыдно.Абсолютно все квартиры всех застройщиков имеют замурованные в стяжку трубы отопления с соединениями пресс: рехау, кан, тесе, упонор.Независимо встроенный смеситель или нет, все трубы и соединения у всех ремонтов тоже мкруются.Как можно этого не знать я не понимаюИ давайте прекращать указывать. Модератор видит, что это обсуждение непосредственно связано с недвижимостью и намного ближе к теме. Хватит тут командовать, уважаемыйЯ бы на вашем месте вот такие вот бесплатные советы вместо недовольства брал бы и записывал. Мне бы кто-то на шару вот так бы советовал