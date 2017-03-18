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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8806880788088809>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 06:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всегда скрытые части смесителей вмуровывают в стену, потому что никто не делает эти смесители на стене из ГКЛ, на которой ещё нужно консольно крепиться умывальник. Это дилетанты заробитчане.
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится ЗображенняЗображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:31

Капець. Коли з'єднання труб потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 лис, 2021 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:35

  Понаехал написав:
  Frant написав:Якщо є задача заробити гроші в Україні - то Київ найкраще місце для того.

В принципе трактовка не верна. Деньги в Украине можно успешно заработать в любом месте. Мой кум поехал в карпаты с самого начала пандмии. Очень довлен. Природа, отдых, удаленная работа. А вот если хапать возле корыта- это да. Лучше в Киев.

Найлегше заробити гроші - пастухом чи трактористом в селі. Проте чомусь мало бажаючих.
Всі пруться в Лондон чи Києв. Або ж в Єпеня за 20 км від нього, не далі.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:40

  Понаехал написав:
  Frant написав:Якщо є задача заробити гроші в Україні - то Київ найкраще місце для того.

В принципе трактовка не верна. Деньги в Украине можно успешно заработать в любом месте. Мой кум поехал в карпаты с самого начала пандмии. Очень довлен. Природа, отдых, удаленная работа. А вот если хапать возле корыта- это да. Лучше в Киев.

тут повно "совків", які несовки, але виросли і були виховані при совку (той же орест, напр. з валютної теми фінансів), для яких "традиційна робота", це ходити на завод/фабрику, а всякі ваші тіктокери-ютубери та інші хіпстоти, то якісь не скрепні збоченці, а блочкчейн і криптовалюти - то породілля диявола для них.

А так таки так, поки що Київ для прикоритних підсвинків. Але "нова норма прийде - порядока наведе". Хто не просік тему, тому можна тільки поспівчувати.

Працювати можна зараз будь-де, де є електроенергія та більш-менш швидкий фактично безлімітний інтернет (кому тре менш швидкий і менше даних, а кому більш). Думаю, що в Березанях і Контопах і в селах/смт. від 1К населення це доступно. А на підході Старлінк від Маска за 99у.е.. Щодо електроенергії, думаю достатньо вкласти пару Кує в панелі/акумулятори/інвертор/дезельгенератор щоб мати чим підживлювати ноутбук та роутер. Хоча "лампочка Ілліча" давно чи не в кожному селі та хуторі може світити.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:Капець. Коли з'єднання труб потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))
Ну нельзя же так. В ветке недвижимости Ну нужно хотя бы элементарное представление иметь о системах на пресс фитингах. Это ж вообще стыдно.
Абсолютно все квартиры всех застройщиков имеют замурованные в стяжку трубы отопления с соединениями пресс: рехау, кан, тесе, упонор.
Независимо встроенный смеситель или нет, все трубы и соединения у всех ремонтов тоже мкруются.
Как можно этого не знать я не понимаю

И давайте прекращать указывать. Модератор видит, что это обсуждение непосредственно связано с недвижимостью и намного ближе к теме. Хватит тут командовать, уважаемый

Я бы на вашем месте вот такие вот бесплатные советы вместо недовольства брал бы и записывал. Мне бы кто-то на шару вот так бы советовал
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:14

  flyman написав:Працювати можна зараз будь-де, де є електроенергія та більш-менш швидкий фактично безлімітний інтернет

Cаме тому вранці і увечері - на в,їзних дорогах в Київ (з Києва) - колосальні автокорки. Люди їдуть 10-20 км 1,5-2 години щоденно. Плюс дорога по Києву. :mrgreen:

Дистанційно працювати може 5% населення. Причому - не завжди. Запам,ятай. І працевлаштуйся, нарешті. Хоча би касиром в найближчий АТБ. Більше заробиш. :mrgreen:

І саме тому новобудна квартира в Єпенях, з ремонтом, коштує дешевше, ніж середній 2к "хрущ" на поспекті Науки чи Воскресенці.

  beee написав:В ветке недвижимости Ну нужно хотя бы элементарное представление иметь о системах на пресс фитингах
жодного відношення до теми форуму. Може, створите окрему гілку, про фітінги, труби і пісюари?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  flyman написав:Працювати можна зараз будь-де, де є електроенергія та більш-менш швидкий фактично безлімітний інтернет

Cаме тому вранці і увечері - на в,їзних дорогах в Київ (з Києва) - колосальні автокорки. Люди їдуть 10-20 км 1,5-2 години щоденно. Плюс дорога по Києву. :mrgreen:

Дистанційно працювати може 5% населення. Причому - не завжди. Запам,ятай. І працевлаштуйся, нарешті. Хоча би касиром в найближчий АТБ. Більше заробиш. :mrgreen:

І саме тому новобудна квартира в Єпенях, з ремонтом, коштує дешевше, ніж середній 2к "хрущ" на поспекті Науки чи Воскресенці.

  beee написав:В ветке недвижимости Ну нужно хотя бы элементарное представление иметь о системах на пресс фитингах
жодного відношення до теми форуму. Може, створите окрему гілку, про фітінги, труби і пісюари?
Объясните мне пожалуйста. Каким боком ваше сообщение касается вообще темы недвижимости? Вообще Каким????
Касир атб, пробки на дорогах?
Сантехника напрямую связана.
Ваши посты как связаны?
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:29

  beee написав:Всегда скрытые части смесителей вмуровывают в стену, потому что никто не делает эти смесители на стене из ГКЛ, на которой ещё нужно консольно крепиться умывальник. Это дилетанты заробитчане.
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится ЗображенняЗображення

Естественно монтажные планки крепятся к профилю гипсокартона))
Технологии и системы должны упрощать монтаж и улучшать качество, а не наоборот.
ПС На фото гипсовые пазогребневые плиты? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:30

  beee написав:Всегда скрытые части смесителей вмуровывают в стену, потому что никто не делает эти смесители на стене из ГКЛ, на которой ещё нужно консольно крепиться умывальник. Это дилетанты заробитчане.
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится ЗображенняЗображення

Естественно монтажные планки крепятся к профилю гипсокартона))
Технологии и системы должны упрощать монтаж и улучшать качество, а не наоборот.
ПС На фото гипсовые пазогребневые плиты или наш любимый газоблок? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Як там Первий?
Добрався до ВП?
Чашки помив?
Попабіль почалася?
Уже давно дев"ята, але нева вітань з початком нового тижня болю.
Відправили у неоплачувану відпустку?
Чи торчить в корку разом із понаїхами із іпенів Ірпенів?
flyman
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