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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лис, 2021 06:45
Всегда скрытые части смесителей вмуровывают в стену, потому что никто не делает эти смесители на стене из ГКЛ, на которой ещё нужно консольно крепиться умывальник. Это дилетанты заробитчане.
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится
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beee
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:31
Капець. Коли з'єднання труб потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 01 лис, 2021 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:35
Понаехал написав: Frant написав:
Якщо є задача заробити гроші в Україні - то Київ найкраще місце для того.
В принципе трактовка не верна. Деньги в Украине можно успешно заработать в любом месте. Мой кум поехал в карпаты с самого начала пандмии. Очень довлен. Природа, отдых, удаленная работа. А вот если хапать возле корыта- это да. Лучше в Киев.
Найлегше заробити гроші - пастухом чи трактористом в селі. Проте чомусь мало бажаючих.
Всі пруться в Лондон чи Києв. Або ж в Єпеня за 20 км від нього, не далі.
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Frant
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:40
Понаехал написав: Frant написав:
Якщо є задача заробити гроші в Україні - то Київ найкраще місце для того.
В принципе трактовка не верна. Деньги в Украине можно успешно заработать в любом месте. Мой кум поехал в карпаты с самого начала пандмии. Очень довлен. Природа, отдых, удаленная работа. А вот если хапать возле корыта- это да. Лучше в Киев.
тут повно "совків", які несовки, але виросли і були виховані при совку (той же орест, напр. з валютної теми фінансів), для яких "традиційна робота", це ходити на завод/фабрику, а всякі ваші тіктокери-ютубери та інші хіпстоти, то якісь не скрепні збоченці, а блочкчейн і криптовалюти - то породілля диявола для них.
А так таки так, поки що Київ для прикоритних підсвинків. Але "нова норма прийде - порядока наведе". Хто не просік тему, тому можна тільки поспівчувати.
Працювати можна зараз будь-де, де є електроенергія та більш-менш швидкий фактично безлімітний інтернет (кому тре менш швидкий і менше даних, а кому більш). Думаю, що в Березанях і Контопах і в селах/смт. від 1К населення це доступно. А на підході Старлінк від Маска за 99у.е.. Щодо електроенергії, думаю достатньо вкласти пару Кує в панелі/акумулятори/інвертор/дезельгенератор щоб мати чим підживлювати ноутбук та роутер. Хоча "лампочка Ілліча" давно чи не в кожному селі та хуторі може світити.
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flyman
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:06
Frant написав:Капець. Коли з'єднання труб потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))
Ну нельзя же так. В ветке недвижимости Ну нужно хотя бы элементарное представление иметь о системах на пресс фитингах. Это ж вообще стыдно.
Абсолютно все квартиры всех застройщиков имеют замурованные в стяжку трубы отопления с соединениями пресс: рехау, кан, тесе, упонор.
Независимо встроенный смеситель или нет, все трубы и соединения у всех ремонтов тоже мкруются.
Как можно этого не знать я не понимаю
И давайте прекращать указывать. Модератор видит, что это обсуждение непосредственно связано с недвижимостью и намного ближе к теме. Хватит тут командовать, уважаемый
Я бы на вашем месте вот такие вот бесплатные советы вместо недовольства брал бы и записывал. Мне бы кто-то на шару вот так бы советовал
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beee
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:14
flyman написав:
Працювати можна зараз будь-де, де є електроенергія та більш-менш швидкий фактично безлімітний інтернет
Cаме тому вранці і увечері - на в,їзних дорогах в Київ (з Києва) - колосальні автокорки. Люди їдуть 10-20 км 1,5-2 години щоденно. Плюс дорога по Києву.
Дистанційно працювати може 5% населення. Причому - не завжди. Запам,ятай. І працевлаштуйся, нарешті. Хоча би касиром в найближчий АТБ. Більше заробиш.
І саме тому новобудна квартира в Єпенях, з ремонтом, коштує дешевше, ніж середній 2к "хрущ" на поспекті Науки чи Воскресенці.
beee написав:
В ветке недвижимости Ну нужно хотя бы элементарное представление иметь о системах на пресс фитингах
жодного відношення до теми форуму. Може, створите окрему гілку, про фітінги, труби і пісюари?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:24
Frant написав: flyman написав:
Працювати можна зараз будь-де, де є електроенергія та більш-менш швидкий фактично безлімітний інтернет
Cаме тому вранці і увечері - на в,їзних дорогах в Київ (з Києва) - колосальні автокорки. Люди їдуть 10-20 км 1,5-2 години щоденно. Плюс дорога по Києву.
Дистанційно працювати може 5% населення. Причому - не завжди. Запам,ятай. І працевлаштуйся, нарешті. Хоча би касиром в найближчий АТБ. Більше заробиш.
І саме тому новобудна квартира в Єпенях, з ремонтом, коштує дешевше, ніж середній 2к "хрущ" на поспекті Науки чи Воскресенці.
beee написав:
В ветке недвижимости Ну нужно хотя бы элементарное представление иметь о системах на пресс фитингах
жодного відношення до теми форуму. Може, створите окрему гілку, про фітінги, труби і пісюари?
Объясните мне пожалуйста. Каким боком ваше сообщение касается вообще темы недвижимости? Вообще Каким????
Касир атб, пробки на дорогах?
Сантехника напрямую связана.
Ваши посты как связаны?
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beee
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:29
beee написав:
Всегда скрытые части смесителей вмуровывают в стену, потому что никто не делает эти смесители на стене из ГКЛ, на которой ещё нужно консольно крепиться умывальник. Это дилетанты заробитчане.
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится
Естественно монтажные планки крепятся к профилю гипсокартона))
Технологии и системы должны упрощать монтаж и улучшать качество, а не наоборот.
ПС На фото гипсовые пазогребневые плиты?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:30
beee написав:
Всегда скрытые части смесителей вмуровывают в стену, потому что никто не делает эти смесители на стене из ГКЛ, на которой ещё нужно консольно крепиться умывальник. Это дилетанты заробитчане.
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится
Естественно монтажные планки крепятся к профилю гипсокартона))
Технологии и системы должны упрощать монтаж и улучшать качество, а не наоборот.
ПС На фото гипсовые пазогребневые плиты или наш любимый газоблок?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:45
Як там Первий?
Добрався до ВП?
Чашки помив?
Попабіль почалася?
Уже давно дев"ята, але нева вітань з початком нового тижня болю.
Відправили у неоплачувану відпустку?
Чи торчить в корку разом із понаїхами із іпенів Ірпенів?
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