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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8806880788088809

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:Всегда скрытые части смесителей вмуровывают в стену, потому что никто не делает эти смесители на стене из ГКЛ, на которой ещё нужно консольно крепиться умывальник. Это дилетанты заробитчане.
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится ЗображенняЗображення

Естественно монтажные планки крепятся к профилю гипсокартона))
Технологии и системы должны упрощать монтаж и улучшать качество, а не наоборот.
ПС На фото гипсовые пазогребневые плиты или наш любимый газоблок? :mrgreen:
Газоблок не мой любимый материал. Я люблю железобетон, потому что инженер мостов и тоннелей. Только железобетон, только хардкор.

Мы такой халтуры не делаем, когда на гкл висит умывальник. И вообще гкл это гавно. Я призываю использовать вместо него блок 100мм. В здравом уме себе никто гкл не делает
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:21

  beee написав:Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен

у нас торговля пока не падает, несмотря на рост среднего чека к 2019 примерно на 50%. Планы, канэшно, были намного выше, но и так неплохо. Также есть ощущение, что покупатель не может проникнуться новыми реалиями в плане цен и пока не перепланировали бюджеты. Мы пока особых телодвижений по дисконтам не делаем, думаю, в декабре
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У UA все, что более-менее новое на рынке - все из гипсокартона. Двери скрытого монтажа - только в гипсокартонные стены, плинтус скрытномонтажный - туда же, смесители скрытого монтажа - только с гипсокартоном не желтеют. Не удивлюсь, если и все, что связано с умным домом - тоже только в гипсокартонной среде работает.
PS я хз как дверь, которая весит 100 кг будет держаться в стене, которая весит +/- столько же. А "канадские" двери скрытого монтажа, пока, не делают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:42

  beee написав:Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится


Ну не все же хотят, чтоб дома было как в ресторане ...
Дома как дома. Чтоб по душе, комфорт, интим, романтика, белая скатерть, свечи, цветы, два бокала ... Чтоб располагало. А тут черная сантехника ... Бррррррр! :shock:
В одним чёрном-чёрном доме стояла чёрная-чёрная квартира. В этой чёрной-чёрной квартире стоял черныё-чёрный унитаз. :o И далее по известному детскому сюжету, про цап ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:51


Киев попал в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

Индекс загрязнения воздуха в столице приблизился к отметке в 150 при максимально допустимом значении в 50.

https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:12

  Libo написав:
  beee написав:Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится


Ну не все же хотят, чтоб дома было как в ресторане ...
Дома как дома. Чтоб по душе, комфорт, интим, романтика, белая скатерть, свечи, цветы, два бокала ... Чтоб располагало. А тут черная сантехника ... Бррррррр! :shock:
В одним чёрном-чёрном доме стояла чёрная-чёрная квартира. В этой чёрной-чёрной квартире стоял черныё-чёрный унитаз. :o И далее по известному детскому сюжету, про цап ... :lol:

С девочкой 3-х лет обсуждают тему приближающегося Нового года, ну и сопутствующих этому мероприятий.
Мама: «А кто приходит под Новый год? С подарками. »
Девочка: «Дед молоз! »
Мама: «Замечательно. А еще кто с ним приходит? »
Девочка: «... . ».
Мама: «Ну ты же знаешь! Вспомни! Такая, с косой. »
Девочка: «... Шмерть? »
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:17

  beee написав:Мы такой халтуры не делаем, когда на гкл висит умывальник. И вообще гкл это гавно. Я призываю использовать вместо него блок 100мм. В здравом уме себе никто гкл не делает


ну а на пототок то ГК норм? блин не могу найти встроенные смесителии черно квадратные по адекватной цене, кроме волле. прям совсем-совсем дешман паршивый? можете посоветовать какие то модели?

франта проще сразу в игнор
Востаннє редагувалось trololo в Пон 01 лис, 2021 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:19

  airmax78 написав:А "канадские" двери скрытого монтажа, пока, не делают.


делают, я в маркете дверей на окружной видел. цена была в районе 8 тыс грн
trololo
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