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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:55
UA написав: beee написав:
Всегда скрытые части смесителей вмуровывают в стену, потому что никто не делает эти смесители на стене из ГКЛ, на которой ещё нужно консольно крепиться умывальник. Это дилетанты заробитчане.
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится
Естественно монтажные планки крепятся к профилю гипсокартона))
Технологии и системы должны упрощать монтаж и улучшать качество, а не наоборот.
ПС На фото гипсовые пазогребневые плиты или наш любимый газоблок?
Газоблок не мой любимый материал. Я люблю железобетон, потому что инженер мостов и тоннелей. Только железобетон, только хардкор.
Мы такой халтуры не делаем, когда на гкл висит умывальник. И вообще гкл это гавно. Я призываю использовать вместо него блок 100мм. В здравом уме себе никто гкл не делает
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beee
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:21
beee написав:
Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен
у нас торговля пока не падает, несмотря на рост среднего чека к 2019 примерно на 50%. Планы, канэшно, были намного выше, но и так неплохо. Также есть ощущение, что покупатель не может проникнуться новыми реалиями в плане цен и пока не перепланировали бюджеты. Мы пока особых телодвижений по дисконтам не делаем, думаю, в декабре
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:24
У UA все, что более-менее новое на рынке - все из гипсокартона. Двери скрытого монтажа - только в гипсокартонные стены, плинтус скрытномонтажный - туда же, смесители скрытого монтажа - только с гипсокартоном не желтеют. Не удивлюсь, если и все, что связано с умным домом - тоже только в гипсокартонной среде работает.
PS я хз как дверь, которая весит 100 кг будет держаться в стене, которая весит +/- столько же. А "канадские" двери скрытого монтажа, пока, не делают.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:42
beee написав:
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится
Ну не все же хотят, чтоб дома было как в ресторане ...
Дома как дома. Чтоб по душе, комфорт, интим, романтика, белая скатерть, свечи, цветы, два бокала ... Чтоб располагало. А тут черная сантехника ... Бррррррр!
В одним чёрном-чёрном доме стояла чёрная-чёрная квартира. В этой чёрной-чёрной квартире стоял черныё-чёрный унитаз.
И далее по известному детскому сюжету, про цап ...
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:51
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:12
Libo написав: beee написав:
Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится
Ну не все же хотят, чтоб дома было как в ресторане ...
Дома как дома. Чтоб по душе, комфорт, интим, романтика, белая скатерть, свечи, цветы, два бокала ... Чтоб располагало. А тут черная сантехника ... Бррррррр!
В одним чёрном-чёрном доме стояла чёрная-чёрная квартира. В этой чёрной-чёрной квартире стоял черныё-чёрный унитаз.
И далее по известному детскому сюжету, про цап ...
С девочкой 3-х лет обсуждают тему приближающегося Нового года, ну и сопутствующих этому мероприятий.
Мама: «А кто приходит под Новый год? С подарками. »
Девочка: «Дед молоз! »
Мама: «Замечательно. А еще кто с ним приходит? »
Девочка: «... . ».
Мама: «Ну ты же знаешь! Вспомни! Такая, с косой. »
Девочка: «... Шмерть? »
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:17
beee написав:
Мы такой халтуры не делаем, когда на гкл висит умывальник. И вообще гкл это гавно. Я призываю использовать вместо него блок 100мм. В здравом уме себе никто гкл не делает
ну а на пототок то ГК норм? блин не могу найти встроенные смесителии черно квадратные по адекватной цене, кроме волле. прям совсем-совсем дешман паршивый? можете посоветовать какие то модели?
франта проще сразу в игнор
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 01 лис, 2021 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:19
airmax78 написав:
А "канадские" двери скрытого монтажа, пока, не делают.
делают, я в маркете дверей на окружной видел. цена была в районе 8 тыс грн
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