Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
печально, что никто эту тему не поднимает, ни на уровне города, ни выше. дали бы хотя бы ментам право штрафовать на дорогах всех, кто визуально коптит, может получше бы стало сразу. очень много дымящих корчей на дорогах
flyman написав:А на підході Старлінк від Маска за 99у.е..
А 99$ буде "одноразово" за підключення - чи як? На який рік планує Маск це зробити?
по ідеї вже цього літа мало працювати з Філіпін, на яких я ніколи не був. $99 в місяць, але знову, чи в наших краях дозволено такі високі технології. думаю, що достатньо комплекту з алюмінієвої миски і модема... може $499 хз., якісь дві орендні плати з кавалірки, але можеш сказати, що є Старлінк і вовчиці будуть бігти навипередки.
печально, что никто эту тему не поднимает, ни на уровне города, ни выше. дали бы хотя бы ментам право штрафовать на дорогах всех, кто визуально коптит, может получше бы стало сразу. очень много дымящих корчей на дорогах
тут ковідних антиваків ще тре шугати, а також паркувальщиків-вільнолюдів, і не тільки в другому ряді, також розумників на смузі для ГТ ... тобто поліцейських тре ще х2 або х3
beee написав:Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится
Ну не все же хотят, чтоб дома было как в ресторане ... Дома как дома. Чтоб по душе, комфорт, интим, романтика, белая скатерть, свечи, цветы, два бокала ... Чтоб располагало. А тут черная сантехника ... Бррррррр! В одним чёрном-чёрном доме стояла чёрная-чёрная квартира. В этой чёрной-чёрной квартире стоял черныё-чёрный унитаз. И далее по известному детскому сюжету, про цап ...
хз, мне нравится черно-белое исполнение. икеевская мебель этому очень способствует. уютно вполне.
печально, что никто эту тему не поднимает, ни на уровне города, ни выше. дали бы хотя бы ментам право штрафовать на дорогах всех, кто визуально коптит, может получше бы стало сразу. очень много дымящих корчей на дорогах
Портять повітря - мешканці Єпенів, які сотнями тисяч на старих коритах їздять на роботу і з роботи. На жаль, укро-влада, на відміну від тих же шведів чи фіннів, повністю імпотентна і в цьому питанні.
Столична влада планує до кінця цього року завершити процес викупу п’ятого цеху заводу «Більшовик». Незважаючи на зміну його власника. За рішенням суду власник заводу зобов’язаний продати місту п’ятий цех за 112 млн гривень. Цей цех необхідно знести, аби завершити будівництво розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».
”У першу чергу киян цікавить одне питання, пов’язане із заводом «Більшовик», – коли добудують розв’язку на Шулявському шляхопроводі? Місто має суперечку щодо 5-го цеху «Більшовика» із Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали увесь завод! Ми відмовились і звернулися до суду – нагадав Віталій Кличко. – Згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу «Більшовик» зобов’язаний продати місту Києву п’ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою, – 112 млн гривень. І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року», додав він.
За словами мера Києва, якщо місто вирішить питання щодо п’ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочнe оформлення необхідних документів та будівництво.
«За оцінками експертів для цього потрібен рік. Тобто до кінця наступного року розв’язка може бути здана в експлуатацію. Це стверджують фахівці. Але подивимося, як далі будуть розвиватися події» – підкреслив Віталій Кличко.
kingkongovets написав:Столична влада планує до кінця цього року завершити процес викупу п’ятого цеху заводу «Більшовик». Незважаючи на зміну його власника. За рішенням суду власник заводу зобов’язаний продати місту п’ятий цех за 112 млн гривень. Цей цех необхідно знести, аби завершити будівництво розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».
”У першу чергу киян цікавить одне питання, пов’язане із заводом «Більшовик», – коли добудують розв’язку на Шулявському шляхопроводі? Місто має суперечку щодо 5-го цеху «Більшовика» із Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали увесь завод! Ми відмовились і звернулися до суду – нагадав Віталій Кличко. – Згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу «Більшовик» зобов’язаний продати місту Києву п’ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою, – 112 млн гривень. І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року», додав він.
За словами мера Києва, якщо місто вирішить питання щодо п’ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочнe оформлення необхідних документів та будівництво.
«За оцінками експертів для цього потрібен рік. Тобто до кінця наступного року розв’язка може бути здана в експлуатацію. Це стверджують фахівці. Але подивимося, як далі будуть розвиватися події» – підкреслив Віталій Кличко.