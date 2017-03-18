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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:59

  Libo написав:
  beee написав:Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится


Ну не все же хотят, чтоб дома было как в ресторане ...
Дома как дома. Чтоб по душе, комфорт, интим, романтика, белая скатерть, свечи, цветы, два бокала ... Чтоб располагало. А тут черная сантехника ... Бррррррр! :shock:
В одним чёрном-чёрном доме стояла чёрная-чёрная квартира. В этой чёрной-чёрной квартире стоял черныё-чёрный унитаз. :o И далее по известному детскому сюжету, про цап ... :lol:

хз, мне нравится черно-белое исполнение. икеевская мебель этому очень способствует. уютно вполне.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:06

  trololo написав:
  airmax78 написав:А "канадские" двери скрытого монтажа, пока, не делают.


делают, я в маркете дверей на окружной видел. цена была в районе 8 тыс грн

Не думаю что UA такие двери ставит. А если ставит - что сознается.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Столична влада планує до кінця цього року завершити процес викупу п’ятого цеху заводу «Більшовик». Незважаючи на зміну його власника. За рішенням суду власник заводу зобов’язаний продати місту п’ятий цех за 112 млн гривень. Цей цех необхідно знести, аби завершити будівництво розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

”У першу чергу киян цікавить одне питання, пов’язане із заводом «Більшовик», – коли добудують розв’язку на Шулявському шляхопроводі? Місто має суперечку щодо 5-го цеху «Більшовика» із Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали увесь завод! Ми відмовились і звернулися до суду – нагадав Віталій Кличко. – Згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу «Більшовик» зобов’язаний продати місту Києву п’ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою, – 112 млн гривень. І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року», додав він.

За словами мера Києва, якщо місто вирішить питання щодо п’ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочнe оформлення необхідних документів та будівництво.

«За оцінками експертів для цього потрібен рік. Тобто до кінця наступного року розв’язка може бути здана в експлуатацію. Це стверджують фахівці. Але подивимося, як далі будуть розвиватися події» – підкреслив Віталій Кличко.

https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... ln_griven/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:32

  kingkongovets написав:Столична влада планує до кінця цього року завершити процес викупу п’ятого цеху заводу «Більшовик». Незважаючи на зміну його власника. За рішенням суду власник заводу зобов’язаний продати місту п’ятий цех за 112 млн гривень. Цей цех необхідно знести, аби завершити будівництво розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

”У першу чергу киян цікавить одне питання, пов’язане із заводом «Більшовик», – коли добудують розв’язку на Шулявському шляхопроводі? Місто має суперечку щодо 5-го цеху «Більшовика» із Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали увесь завод! Ми відмовились і звернулися до суду – нагадав Віталій Кличко. – Згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу «Більшовик» зобов’язаний продати місту Києву п’ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою, – 112 млн гривень. І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року», додав він.

За словами мера Києва, якщо місто вирішить питання щодо п’ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочнe оформлення необхідних документів та будівництво.

«За оцінками експертів для цього потрібен рік. Тобто до кінця наступного року розв’язка може бути здана в експлуатацію. Це стверджують фахівці. Але подивимося, як далі будуть розвиватися події» – підкреслив Віталій Кличко.

https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... ln_griven/

Дебильному пересичному детали не интересны. Доколе его великосветие будет смущать недостроенная развязка на Шулявке?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Libo написав:
  beee написав:Почти в каждом ремонте сегодня используется чёрная матовая сантехника. Даже в каждом ресторане, где поток людей огромен и всё нормально работает и смотрится


Ну не все же хотят, чтоб дома было как в ресторане ...
Дома как дома. Чтоб по душе, комфорт, интим, романтика, белая скатерть, свечи, цветы, два бокала ... Чтоб располагало. А тут черная сантехника ... Бррррррр! :shock:
В одним чёрном-чёрном доме стояла чёрная-чёрная квартира. В этой чёрной-чёрной квартире стоял черныё-чёрный унитаз. :o И далее по известному детскому сюжету, про цап ...

С девочкой 3-х лет обсуждают тему приближающегося Нового года, ну и сопутствующих этому мероприятий.
Мама: «А кто приходит под Новый год? С подарками. »
Девочка: «Дед молоз! »
Мама: «Замечательно. А еще кто с ним приходит? »
Девочка: «... . ».
Мама: «Ну ты же знаешь! Вспомни! Такая, с косой. »
Девочка: «... Шмерть? »
Я в шоке. Не видел, но осуждаю. Не знаю, но критикую. Не дед молоз а дед кохоз
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beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:06

  beee написав:Мы такой халтуры не делаем, когда на гкл висит умывальник. И вообще гкл это гавно. Я призываю использовать вместо него блок 100мм. В здравом уме себе никто гкл не делает

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Попробуйте, вам понравится :mrgreen:
Все трубы и канализацию можете спрятать за инсталляцию. Есть ещё инсталляции для душевых систем, душевая лейка 100% будет ровно висеть.
и без хардкора :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:11

  Frant написав:Капець. Коли з'єднання труб потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))

Frant на фото ТЕСЕ.
Не потекут.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:15

пчелкин, не проходите мимо. в скрытый смесителяъ можно менять картриджи от независимых производителей? или у каждого свои форматы. ну типа взять волле, а как картридж крякнет, поставить хороший?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:15

  UA написав:
  Frant написав:Капець. Коли з'єднання труб потечуть - треба знімати плитку і все розбирати. Естети-гуманітарщики, тут гілка не про сантехніку і не про сортири )))

Frant на фото ТЕСЕ.
Не потекут.

Вони, виявляється, з срібла, чи з золота?
Все інше - потече. Питання лише часу.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:16

  airmax78 написав:У UA все, что более-менее новое на рынке - все из гипсокартона. Двери скрытого монтажа - только в гипсокартонные стены, плинтус скрытномонтажный - туда же, смесители скрытого монтажа - только с гипсокартоном не желтеют. Не удивлюсь, если и все, что связано с умным домом - тоже только в гипсокартонной среде работает.
PS я хз как дверь, которая весит 100 кг будет держаться в стене, которая весит +/- столько же. А "канадские" двери скрытого монтажа, пока, не делают.

Максим, вы уже торжественно смонтировали свой первый плинтус скрытого монтажа на отштукатуренную кирпичную стену?
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