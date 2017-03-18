Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лис, 2021 16:08
UA написав: beee написав:
Мы такой халтуры не делаем, когда на гкл висит умывальник. И вообще гкл это гавно. Я призываю использовать вместо него блок 100мм. В здравом уме себе никто гкл не делает
Попробуйте, вам понравится
Все трубы и канализацию можете спрятать за инсталляцию. Есть ещё инсталляции для душевых систем, душевая лейка 100% будет ровно висеть.
и без хардкора
Ух ты, спасибо, полезно. Это становится уже интересно.
Нам, если не нужно пол стены громить под скрытый душ, например, то день прошёл зря
.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:54
ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:00
идеалам ветки, судя по названию, соответствует только Зрадио с его прогнозом с четким периодом.
Все остальное дичь
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:06
если не мы будем плавно шевелить губами, то кто кроме нас?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:18
Прохожий написав:
ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)
Я ж говорил, что иногда ощущаю себя на ветке как в каптёрке стройбата после отбоя...
А потом Зраднио со своми кошатниками пришлёпает и понеслась про помойки и секонд-хенды.
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