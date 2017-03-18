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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8807880888098810

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:Мы такой халтуры не делаем, когда на гкл висит умывальник. И вообще гкл это гавно. Я призываю использовать вместо него блок 100мм. В здравом уме себе никто гкл не делает

Зображення
Попробуйте, вам понравится :mrgreen:
Все трубы и канализацию можете спрятать за инсталляцию. Есть ещё инсталляции для душевых систем, душевая лейка 100% будет ровно висеть.
и без хардкора :mrgreen:
Ух ты, спасибо, полезно. Это становится уже интересно.
Нам, если не нужно пол стены громить под скрытый душ, например, то день прошёл зря .Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:54

ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

идеалам ветки, судя по названию, соответствует только Зрадио с его прогнозом с четким периодом.
Все остальное дичь
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:06

если не мы будем плавно шевелить губами, то кто кроме нас?
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:18

  Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)


Я ж говорил, что иногда ощущаю себя на ветке как в каптёрке стройбата после отбоя... :o
А потом Зраднио со своми кошатниками пришлёпает и понеслась про помойки и секонд-хенды. :lol:
Libo
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