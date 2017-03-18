Додано: Пон 01 лис, 2021 17:51

Libo написав: Прохожий написав: ого, прям битва прорабов на ветке

только будивэльныка не хватает для полного феншуя) ого, прям битва прорабов на веткетолько будивэльныка не хватает для полного феншуя)



Я ж говорил, что иногда ощущаю себя на ветке как в каптёрке стройбата после отбоя...

А потом Зраднио со своми кошатниками пришлёпает и понеслась про помойки и секонд-хенды. Я ж говорил, что иногда ощущаю себя на ветке как в каптёрке стройбата после отбоя...А потом Зраднио со своми кошатниками пришлёпает и понеслась про помойки и секонд-хенды.

Ну так это ж ты, сволочь высокомерная, не готов сопереживать никому, кто не вхож в твой круг общения по социальному статусу. А я не могу отрицать проблемы других людей только потому, что меня они не касаются. Возможно, дело в том, что я из FMCG, и мой сферический покупатель в вакууме совсем на меня не похож, поэтому приходится его изучать под микроскопом всяческими исследованиями, статистикой и прочим инструментарием, который ты считаешь теорией и скукой.Знаю я одного работничка ВИПОСа - самый завалящий продавец-консультант, но имеет дело с дорогим продуктом, будучи искренне уверенным, что пересичный киевлянин похож на его постоянных клиентов. Сам при этом за руль Ауди попадает только тогда, когда нужно ознакомиться с новой моделью, ездит на метро, носит дешевые турецкие костюмы и фейковый РолексВот тебе и "личный опыт"