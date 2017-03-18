Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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У нас уже круглые зеркала вот-вот выйдут из моды и будет антитренд . А там бетон и дерево уже "вчерашний день" и кому вообще удобно мыться под душем в ванной со стеклянной шторкой? А так ремонты крутые конечно. Расцветки вообще вечные ( кроме шуток).
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 01 лис, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке только будивэльныка не хватает для полного феншуя)
После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых. Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".
Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке только будивэльныка не хватает для полного феншуя)
Я ж говорил, что иногда ощущаю себя на ветке как в каптёрке стройбата после отбоя... А потом Зраднио со своми кошатниками пришлёпает и понеслась про помойки и секонд-хенды.
Ну так это ж ты, сволочь высокомерная, не готов сопереживать никому, кто не вхож в твой круг общения по социальному статусу. А я не могу отрицать проблемы других людей только потому, что меня они не касаются. Возможно, дело в том, что я из FMCG, и мой сферический покупатель в вакууме совсем на меня не похож, поэтому приходится его изучать под микроскопом всяческими исследованиями, статистикой и прочим инструментарием, который ты считаешь теорией и скукой.
Знаю я одного работничка ВИПОСа - самый завалящий продавец-консультант, но имеет дело с дорогим продуктом, будучи искренне уверенным, что пересичный киевлянин похож на его постоянных клиентов. Сам при этом за руль Ауди попадает только тогда, когда нужно ознакомиться с новой моделью, ездит на метро, носит дешевые турецкие костюмы и фейковый Ролекс
Vlad442 написав:Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах.
а дома что убирать не надо? приятного мало все эти углы и щелочки вокруг смесителя чистить. а так сверху протер и готово. удобно только менять. согласен что иногда новинка уместна, иногда нет. душевой смеситель с термостатом отлично работает от центральной воды, а через бойлер уже нет комфорта, или он есть но в узком диапазоне температуры подачи