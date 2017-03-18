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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:Мы такой халтуры не делаем, когда на гкл висит умывальник. И вообще гкл это гавно. Я призываю использовать вместо него блок 100мм. В здравом уме себе никто гкл не делает

Зображення
Попробуйте, вам понравится :mrgreen:
Все трубы и канализацию можете спрятать за инсталляцию. Есть ещё инсталляции для душевых систем, душевая лейка 100% будет ровно висеть.
и без хардкора :mrgreen:
Ух ты, спасибо, полезно. Это становится уже интересно.
Нам, если не нужно пол стены громить под скрытый душ, например, то день прошёл зря .Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:54

ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

идеалам ветки, судя по названию, соответствует только Зрадио с его прогнозом с четким периодом.
Все остальное дичь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:06

если не мы будем плавно шевелить губами, то кто кроме нас?
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:18

  Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)


Я ж говорил, что иногда ощущаю себя на ветке как в каптёрке стройбата после отбоя... :o
А потом Зраднио со своми кошатниками пришлёпает и понеслась про помойки и секонд-хенды. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:43

  beee написав:
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У нас уже круглые зеркала вот-вот выйдут из моды и будет антитренд . А там бетон и дерево уже "вчерашний день" и кому вообще удобно мыться под душем в ванной со стеклянной шторкой? :roll: А так ремонты крутые конечно. Расцветки вообще вечные ( кроме шуток).
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 01 лис, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:47

  Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)

После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых.
Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:51

  Libo написав:
  Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)


Я ж говорил, что иногда ощущаю себя на ветке как в каптёрке стройбата после отбоя... :o
А потом Зраднио со своми кошатниками пришлёпает и понеслась про помойки и секонд-хенды. :lol:


Ну так это ж ты, сволочь высокомерная, не готов сопереживать никому, кто не вхож в твой круг общения по социальному статусу. А я не могу отрицать проблемы других людей только потому, что меня они не касаются. Возможно, дело в том, что я из FMCG, и мой сферический покупатель в вакууме совсем на меня не похож, поэтому приходится его изучать под микроскопом всяческими исследованиями, статистикой и прочим инструментарием, который ты считаешь теорией и скукой.

Знаю я одного работничка ВИПОСа - самый завалящий продавец-консультант, но имеет дело с дорогим продуктом, будучи искренне уверенным, что пересичный киевлянин похож на его постоянных клиентов. Сам при этом за руль Ауди попадает только тогда, когда нужно ознакомиться с новой моделью, ездит на метро, носит дешевые турецкие костюмы и фейковый Ролекс :mrgreen:

Вот тебе и "личный опыт"
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:08

  Vlad442 написав:Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах.


а дома что убирать не надо? приятного мало все эти углы и щелочки вокруг смесителя чистить. а так сверху протер и готово. удобно только менять. согласен что иногда новинка уместна, иногда нет. душевой смеситель с термостатом отлично работает от центральной воды, а через бойлер уже нет комфорта, или он есть но в узком диапазоне температуры подачи
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:48

  sequence написав:идеалам ветки, судя по названию, соответствует только Зрадио с его прогнозом с четким периодом.
Все остальное дичь

зРадіо пішов втирати антивакам графіки, як скоро всі умруть якщо не колотися,
ви не достойні його аналізів
flyman
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