Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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У нас уже круглые зеркала вот-вот выйдут из моды и будет антитренд . А там бетон и дерево уже "вчерашний день" и кому вообще удобно мыться под душем в ванной со стеклянной шторкой? А так ремонты крутые конечно. Расцветки вообще вечные ( кроме шуток).
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 01 лис, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке только будивэльныка не хватает для полного феншуя)
После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых. Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".
Vlad442 написав:Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах.
а дома что убирать не надо? приятного мало все эти углы и щелочки вокруг смесителя чистить. а так сверху протер и готово. удобно только менять. согласен что иногда новинка уместна, иногда нет. душевой смеситель с термостатом отлично работает от центральной воды, а через бойлер уже нет комфорта, или он есть но в узком диапазоне температуры подачи
kingkongovets написав:Столична влада планує до кінця цього року завершити процес викупу п’ятого цеху заводу «Більшовик». Незважаючи на зміну його власника. За рішенням суду власник заводу зобов’язаний продати місту п’ятий цех за 112 млн гривень. Цей цех необхідно знести, аби завершити будівництво розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».
”У першу чергу киян цікавить одне питання, пов’язане із заводом «Більшовик», – коли добудують розв’язку на Шулявському шляхопроводі? Місто має суперечку щодо 5-го цеху «Більшовика» із Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали увесь завод! Ми відмовились і звернулися до суду – нагадав Віталій Кличко. – Згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу «Більшовик» зобов’язаний продати місту Києву п’ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою, – 112 млн гривень. І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року», додав він.
За словами мера Києва, якщо місто вирішить питання щодо п’ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочнe оформлення необхідних документів та будівництво.
«За оцінками експертів для цього потрібен рік. Тобто до кінця наступного року розв’язка може бути здана в експлуатацію. Це стверджують фахівці. Але подивимося, як далі будуть розвиватися події» – підкреслив Віталій Кличко.
Заливает Виталик. Не было цены 700. КМР наняла независимого оценщика. Он оценил около 200 из них около 90 земля. Тут КМР решила, что земля и так их. Хотя земля в постоянном пользовании ПКМЗ. И подала в суд с требованием продать за 112. А ФДМУ естественно был против. Летом КМР пыталась через суд заблокировать приватизацию с формулировкой что инвестор вероятно будет против продажи 5-го цеха, но суд иск в сослагательном наклонении не взял к рассмотрению. Теперь город будет договариваться с Хмельницким. Но у Хмельницкого есть интерес на изменение целевого назначения земли и одобрении комплексного плана развития территории. Поэтому договорятся я думаю полюбовно, но по какой цене 112, 200 или третьей - пока вопрос