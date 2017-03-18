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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:18
Frant написав: sequence написав:
идеалам ветки, судя по названию, соответствует только Зрадио с его прогнозом с четким периодом.
Все остальное дичь
Прогнозу Зрадіо - вже 1,5 роки.
Варто би автору переглянути,і, можливо, переформатувати його.
Правда, "вторинка" насичується варіантами - тобто попит зменшується.
Несмотря на то, что прогнозу уже (почти) 1,5 года, впереди 11 месяцев на исполнение - есть время подождать начало тейперинга ФРС и его первые результаты. Тогда и уточню
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zРадио
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