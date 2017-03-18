Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:У UA все, что более-менее новое на рынке - все из гипсокартона. Двери скрытого монтажа - только в гипсокартонные стены, плинтус скрытномонтажный - туда же, смесители скрытого монтажа - только с гипсокартоном не желтеют. Не удивлюсь, если и все, что связано с умным домом - тоже только в гипсокартонной среде работает. PS я хз как дверь, которая весит 100 кг будет держаться в стене, которая весит +/- столько же. А "канадские" двери скрытого монтажа, пока, не делают.
Максим, вы уже торжественно смонтировали свой первый плинтус скрытого монтажа на отштукатуренную кирпичную стену?
Вставку уже завезли. На этой неделе поставят. Специально сфоткаю в хорошем разрешении, пока не отвалилось, и выложу здесь.
Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке только будивэльныка не хватает для полного феншуя)
После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых. Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".
Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было.
foxluck написав:"Веселое" видео про мошенников на рынке первичной недвижимости
После этой пурги я бигуса перестал уважать. Это организованный наезд на переуступки. То ли заказ от очкатого налогового чикатило. Переуступки это громадная отрасль работы инвесторов. И это нормально. Люди минимизировали налоги, заменяя сторону в договоре. Согласно налогового кодекса при сохранении условий, налогов не возникало. И так эту отрасль загнали инфляцией, налогом 18% за 3 квартиру. Теперь наезд на переуступки.