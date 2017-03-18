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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:18

  Frant написав:
  sequence написав:идеалам ветки, судя по названию, соответствует только Зрадио с его прогнозом с четким периодом.
Все остальное дичь

Прогнозу Зрадіо - вже 1,5 роки.
Варто би автору переглянути,і, можливо, переформатувати його.
Правда, "вторинка" насичується варіантами - тобто попит зменшується.


Несмотря на то, что прогнозу уже (почти) 1,5 года, впереди 11 месяцев на исполнение - есть время подождать начало тейперинга ФРС и его первые результаты. Тогда и уточню
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Веселое" видео про мошенников на рынке первичной недвижимости
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:39

  UA написав:
  airmax78 написав:У UA все, что более-менее новое на рынке - все из гипсокартона. Двери скрытого монтажа - только в гипсокартонные стены, плинтус скрытномонтажный - туда же, смесители скрытого монтажа - только с гипсокартоном не желтеют. Не удивлюсь, если и все, что связано с умным домом - тоже только в гипсокартонной среде работает.
PS я хз как дверь, которая весит 100 кг будет держаться в стене, которая весит +/- столько же. А "канадские" двери скрытого монтажа, пока, не делают.

Максим, вы уже торжественно смонтировали свой первый плинтус скрытого монтажа на отштукатуренную кирпичную стену?

Вставку уже завезли. На этой неделе поставят. Специально сфоткаю в хорошем разрешении, пока не отвалилось, и выложу здесь.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:46

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)

После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых.
Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".

Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:46

  zРадио написав:
  Frant написав:
  sequence написав:идеалам ветки, судя по названию, соответствует только Зрадио с его прогнозом с четким периодом.
Все остальное дичь

Прогнозу Зрадіо - вже 1,5 роки.
Варто би автору переглянути,і, можливо, переформатувати його.
Правда, "вторинка" насичується варіантами - тобто попит зменшується.


Несмотря на то, что прогнозу уже (почти) 1,5 года, впереди 11 месяцев на исполнение - есть время подождать начало тейперинга ФРС и его первые результаты. Тогда и уточню

"Велика шафа - гучніше падає???"
Особисто я - не вельми вірю у суттєве зниження цін.

Те, що було на "первинці" в 2015-2016 або на "вторинці" в 2018 - можливо лише у важкі періоди (війна, потужна економічна криза, неврожай і т.п.)
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:"Веселое" видео про мошенников на рынке первичной недвижимости
После этой пурги я бигуса перестал уважать.
Это организованный наезд на переуступки. То ли заказ от очкатого налогового чикатило.
Переуступки это громадная отрасль работы инвесторов. И это нормально. Люди минимизировали налоги, заменяя сторону в договоре. Согласно налогового кодекса при сохранении условий, налогов не возникало.
И так эту отрасль загнали инфляцией, налогом 18% за 3 квартиру.
Теперь наезд на переуступки.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДІАМ ВИДАЛА ПРИПИС ПРО ЗУПИНЕННЯ БУДІВНИЦТВА ВИСОТОК НА ТЕРИТОРІЇ НАУ

https://kyiv.media/news/diam-vydala-pry ... toriyi-nau
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:36

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Прогнозу Зрадіо - вже 1,5 роки.
Варто би автору переглянути,і, можливо, переформатувати його.
Правда, "вторинка" насичується варіантами - тобто попит зменшується.


Несмотря на то, что прогнозу уже (почти) 1,5 года, впереди 11 месяцев на исполнение - есть время подождать начало тейперинга ФРС и его первые результаты. Тогда и уточню

"Велика шафа - гучніше падає???"
Особисто я - не вельми вірю у суттєве зниження цін.

Те, що було на "первинці" в 2015-2016 або на "вторинці" в 2018 - можливо лише у важкі періоди (війна, потужна економічна криза, неврожай і т.п.)

проїхався по Окружній, там в районі Південної Борщаги, тільки з іншого боку росте новий ПОХ. Мені цікаво, хто там купує, і як реально добиратися будуть. Там дві чи три миршавенькі дороги на виїзд. Нуль рейкового транспорту. А ще тре форсувати Окружну, а розв"язок нуль.
Стасу із Софбордща фізкульт-привіт. Правильно робиш, що продаєш. Тільки продавай поскоріше, поки піпл не прозрів повністю і не грохнула криза, про яку так довго тут пише зРадіо зГрафіками.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет.

Макс, смысл моды это создавать новые идеалы и обесценивать старые. Если вы делаете ремонт или покупаете обувь на писке моды, то должны быть готовы, что уже завтра это будет на свалке истории.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу пригорода. У меня есть дом в пригороде, в элитном по старым стандартам месте, когда еще не было коттеджных поселков. Внезапно столкнулся с отсутствием сервиса и был этим шокирован. Многие городские жители, которые обсуждают счастье жить в пригороде не понимают, что привычный им сервис за городской чертой часто будет им недоступен. Не буду вдаваться в подробности. Может скорая не приехала "машина сломалась", может аварийка "мастер заболел", может такси "мы туда не ездим", может пожарные "нет бензина".
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