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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лис, 2021 23:49
zРадио написав:
Несмотря на то, что прогнозу уже (почти) 1,5 года, впереди 11 месяцев на исполнение - есть время подождать начало тейперинга ФРС и его первые результаты. Тогда и уточню
Надоело повторять, что проноз подразумевал постепенное снижение цен, "парапланирование" за счет того, что цены недвиги с некоторым лагом отыгрывают падение экономики, которое вы ожидали в связи с эпидемией, не учтя эмиссию доллара.
Не нужно ждать 11 месяцев. Прогноз УЖЕ не сбылся.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:07
Vlad442 написав: zРадио написав:
Несмотря на то, что прогнозу уже (почти) 1,5 года, впереди 11 месяцев на исполнение - есть время подождать начало тейперинга ФРС и его первые результаты. Тогда и уточню
Надоело повторять, что проноз подразумевал постепенное снижение цен, "парапланирование" за счет того, что цены недвиги с некоторым лагом отыгрывают падение экономики, которое вы ожидали в связи с эпидемией, не учтя эмиссию доллара.
Не нужно ждать 11 месяцев. Прогноз УЖЕ не сбылся.
Вам надоело говорить от моего имени? Ну наконец то. Прогноз, и правда, подразумевал постепенное снижение цен. И до сих его подразумевает с поправкой на задерг, случившийся в 2021-м - то, что надулось на дешевом долларе, быстро сдуется на дорогом
PS: а то, что моему прогнозу засчитал техническое поражение критик, не предлагающий ничего взамен, я как-нибудь переживу
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:28
airmax78 написав:
Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было.
Через 10 лет будут генерить что то кардинально отличающиеся от сегодняшнего.
Минимализм станет стилем бабушек
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:58
Vlad442 написав:
После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых.
Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".
Мы лендлорды не должны поддаваться на модные провокации.
Свежий пример. Не смог снять кнопку с инсталляции ROCA. Хз что там за секрет.
Есть контакт сантехника специализирующийся именно на инсталляциях. Берет 2000 грн за визит (без материалов). Сантехник ОСББ не хочет заниматься инсталляциями.
А водичка подкапывает. Нах такой лордизм?
Был бы обычный унитаз - любой трезвый сантехник сделает.
Запчасти в людом Леруа-Эпиценте в ассортименте.
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