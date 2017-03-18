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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8809881088118812

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Несмотря на то, что прогнозу уже (почти) 1,5 года, впереди 11 месяцев на исполнение - есть время подождать начало тейперинга ФРС и его первые результаты. Тогда и уточню

Надоело повторять, что проноз подразумевал постепенное снижение цен, "парапланирование" за счет того, что цены недвиги с некоторым лагом отыгрывают падение экономики, которое вы ожидали в связи с эпидемией, не учтя эмиссию доллара.
Не нужно ждать 11 месяцев. Прогноз УЖЕ не сбылся.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:07

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Несмотря на то, что прогнозу уже (почти) 1,5 года, впереди 11 месяцев на исполнение - есть время подождать начало тейперинга ФРС и его первые результаты. Тогда и уточню

Надоело повторять, что проноз подразумевал постепенное снижение цен, "парапланирование" за счет того, что цены недвиги с некоторым лагом отыгрывают падение экономики, которое вы ожидали в связи с эпидемией, не учтя эмиссию доллара.
Не нужно ждать 11 месяцев. Прогноз УЖЕ не сбылся.


Вам надоело говорить от моего имени? Ну наконец то. Прогноз, и правда, подразумевал постепенное снижение цен. И до сих его подразумевает с поправкой на задерг, случившийся в 2021-м - то, что надулось на дешевом долларе, быстро сдуется на дорогом

PS: а то, что моему прогнозу засчитал техническое поражение критик, не предлагающий ничего взамен, я как-нибудь переживу
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:28

  airmax78 написав:Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было.

Через 10 лет будут генерить что то кардинально отличающиеся от сегодняшнего.
Минимализм станет стилем бабушек :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:58

  Vlad442 написав:После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых.
Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".

Мы лендлорды не должны поддаваться на модные провокации.
Свежий пример. Не смог снять кнопку с инсталляции ROCA. Хз что там за секрет.
Есть контакт сантехника специализирующийся именно на инсталляциях. Берет 2000 грн за визит (без материалов). Сантехник ОСББ не хочет заниматься инсталляциями.
А водичка подкапывает. Нах такой лордизм?
Был бы обычный унитаз - любой трезвый сантехник сделает.
Запчасти в людом Леруа-Эпиценте в ассортименте.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 02:00

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:ого, прям битва прорабов на ветке
только будивэльныка не хватает для полного феншуя)

После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых.
Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".

Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было.

ну так и аренда, которая должна учитывать амортизацию и переделку где то через 10 дорогого по нашим меркам ремонта, подтянется тогда к Праге и Мадриду за схожий по функционалу объект. И никаких скрытых толчков в матовой платине никто не будет ставить для того, чтоб выйти чисто по бетону на 10% годовых. И если у особо одарённых и продвинутых звёзд и пЁзд инсты будут запросы на ремонт на уровне аппартов Собчак, Машки Фокиной и Ким Кардашьян, то цена им будет явно не всегда по карману, потому что мало кто будет бУхать в плинтусА и толчки от 1куе/метр только для того чтоб соскам с варениками, королям коллцентров и прочим молодым дарованиям сделать приятное.
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