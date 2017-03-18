Додано: Вів 02 лис, 2021 02:00

airmax78 написав: Vlad442 написав: Прохожий написав: ого, прям битва прорабов на ветке

только будивэльныка не хватает для полного феншуя) ого, прям битва прорабов на веткетолько будивэльныка не хватает для полного феншуя)

После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых.

Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться". После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых.Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".

Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было. Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было.

ну так и аренда, которая должна учитывать амортизацию и переделку где то через 10 дорогого по нашим меркам ремонта, подтянется тогда к Праге и Мадриду за схожий по функционалу объект. И никаких скрытых толчков в матовой платине никто не будет ставить для того, чтоб выйти чисто по бетону на 10% годовых. И если у особо одарённых и продвинутых звёзд и пЁзд инсты будут запросы на ремонт на уровне аппартов Собчак, Машки Фокиной и Ким Кардашьян, то цена им будет явно не всегда по карману, потому что мало кто будет бУхать в плинтусА и толчки от 1куе/метр только для того чтоб соскам с варениками, королям коллцентров и прочим молодым дарованиям сделать приятное.