Додано: Вів 02 лис, 2021 09:05

airmax78 написав: Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было. Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было.

Популярность дизайнерских ремонтов в Украине выше, чем в Америке. Качество получше. Там все тоже аккуратненько, но попроще. Я говорю не об эксклюзиве, а об обычном жилье. У нас высший пилотаж.В чем мы проигрываем, так это в организации общедомового хозяйства и жизни. Укроп не считает своим домом территорию за своим порогом, подъезд, паркинг, двор. Там можно уже срать, а деньги на поддержание чистоты и порядка ему платить жлобно. Аргумент - жэк обязан. А начнешь разбираться, то оказывается жэк некоторые функции выполнять совсем не обязан, за это ему не платят, или обязан только раз в полгода. И только попробуй на собрании жильцов внеси предложение, а давайте будем платить на 50 грн. больше, договоримся с жэком и у нас станет светлее, чище, краше и с цветочками ... С г. смешают.Навоз. Скотина. Мужики.Поэтому кто попродвинутее, тот стремится в современные жк. Там и за домом следят, и за территорией вокруг, скинуться и навести порядок не большая проблема.