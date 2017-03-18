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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 08:58
beee написав:
Вы такие умные, не надо поддаваться моде. А сами бегут покупать новый X6 или GLS. Пол города на них ездит. Ну как ездит, в пробках стоит.
А дизайну, например, диванов таких как B&B italia, на которые делают реплики, уже 60 лет. Поэтому то, что модно у нас сейчас всего-то пришло на смену колхозу под названием евро ремонт, который вы все делаете под сдачу
Опередили. Странно,что люди на ветке о недвиге этого не понимают.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:05
UA написав: Vlad442 написав:
После прочтения последних пары страниц, ощущение, как подслушал разговор продавщиц модного бутика. Не в обиду. Интересные решения, познавательные, но это на 99% мода. За модой никогда не угонишься. Когда эти решения будут у всех, то придумают еще что-то, что еще сложней или дороже реализовать, чтобы было только у некоторых.
Эти решения облегчают уборку, поэтому имеют право на жизнь в отелях/вокзалах/заправках/аэропортах. На труде уборщиц за несколько лет окупятся. Вкладываться в такие решения дома я не стал бы. Завтра мода развернется, вернется пшонкостайл и эта "практичность" станет для нищебродов - "ты что не можешь на уборщицу потратиться".
Мы лендлорды не должны поддаваться на модные провокации.
Свежий пример. Не смог снять кнопку с инсталляции ROCA. Хз что там за секрет.
Есть контакт сантехника специализирующийся именно на инсталляциях. Берет 2000 грн за визит (без материалов). Сантехник ОСББ не хочет заниматься инсталляциями.
А водичка подкапывает. Нах такой лордизм?
Был бы обычный унитаз - любой трезвый сантехник сделает.
Запчасти в людом Леруа-Эпиценте в ассортименте.
Инсталляция Ido: 20 лет - полёт нормальный. Просто не надо экономить на таких вещах.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 02 лис, 2021 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:05
airmax78 написав:
Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет. Пшонка ушла в небытие вместе с евроремонтами. То что сейчас генерят нормальные дизайнеры - это то же самое, что генерят их коллеги в Европе и Штатах в это самое время. Потому и цены ремонтов стали сопоставимы со стоимостью ремонтируемых квартир: дизайн, материалы и мебель - все как в Европе. Раньше такого не было.
Популярность дизайнерских ремонтов в Украине выше, чем в Америке. Качество получше. Там все тоже аккуратненько, но попроще. Я говорю не об эксклюзиве, а об обычном жилье. У нас высший пилотаж.
В чем мы проигрываем, так это в организации общедомового хозяйства и жизни. Укроп не считает своим домом территорию за своим порогом, подъезд, паркинг, двор. Там можно уже срать, а деньги на поддержание чистоты и порядка ему платить жлобно. Аргумент - жэк обязан. А начнешь разбираться, то оказывается жэк некоторые функции выполнять совсем не обязан, за это ему не платят, или обязан только раз в полгода. И только попробуй на собрании жильцов внеси предложение, а давайте будем платить на 50 грн. больше, договоримся с жэком и у нас станет светлее, чище, краше и с цветочками ... С г. смешают.
Навоз. Скотина. Мужики.
Поэтому кто попродвинутее, тот стремится в современные жк. Там и за домом следят, и за территорией вокруг, скинуться и навести порядок не большая проблема.
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Libo
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:09
Libo написав:
Популярность дизайнерских ремонтов в Украине выше, чем в Америке. Качество получше. Там все тоже аккуратненько, но попроще
"Из грязья - да в князья!"
Американська еліта - суттєво, кардинально відрізняється від укро-бидло-їліти, від вчорашніх колгоспників, блазнів і токарів.
Можливо, в Америці понти також важливі - проте меньше, ніж на території московитської імперії та біля неї.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:27
airmax78 написав:
..
Вы не поняли. В мире никогда не было моды на пшонку и "евроремонты". Это было только у нас. ..
могу не отходя от кассы скинуть несколько "сиротских" дачек, где-то на побережьях теплых морей, вполне себе в Европе. Где только себестоимость материалов космос. И это не рендеры )
когда денех становится больше, чем можешь со смыслом потратить, все поневоле становятся пшонками. В меру распущенности
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:28
Frant написав: Libo написав:
Популярность дизайнерских ремонтов в Украине выше, чем в Америке. Качество получше. Там все тоже аккуратненько, но попроще
"Из грязья - да в князья!"
Американська еліта - суттєво, кардинально відрізняється від укро-бидло-їліти, від вчорашніх колгоспників, блазнів і токарів.
Можливо, в Америці понти також важливі - проте меньше, ніж на території московитської імперії та біля неї.
Речь не об элите, а о среднем классе и людях среднего достатка, о средней городской квартире. В Киеве сейчас отделка добротнее, качественнее и лучше.
Это не только понты, это еще комфорт домашней/семейной жизни. Ну и европейская культура. Укроп же европеец.
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Libo
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:48
Libo написав:
Речь не об элите, а о среднем классе и людях среднего достатка, о средней городской квартире. В Киеве сейчас отделка добротнее, качественнее и лучше.
Лібо, ти дійсно жив в Америці???
Якщо американська квартира має розкішний ремонт - то податковий інспектор обов,язково накине %% на щорічне оподаткування. Тому більшість америкаців мають скромніші запити, ніж укро чи русіш-публіка. Яка виросла в колгоспах чи біля заводів, випадково приватизувала залишки радянської спадщини і зараз намагається довести, що вона того варта.
Нагадаю: Україна є найбіднішою державою Європи.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 02 лис, 2021 10:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:53
UA написав:
Мы лендлорды не должны поддаваться на модные провокации.
Ремонт под аренду, конечно, должен соответствовать уровню квартиры, но это в первую очередь бизнес, где нужно выжать максимальную отдачу на каждую гривну.
Иногда смотрю на объявление об аренде и понимаю, что люди вложили много денег, а если сделать почти такое же, но в два раза дешевле, вид на фото и ценник аренды будет отличаться не сильно. Разницу заметят только ценители, которых меньшинство, да и им, если квартира подходит, будет плевать, что кухня простой конструкции фабричная, а не под заказ с финтифлюшками. Арендная квартира все-таки воспринимается как временное жилье.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 лис, 2021 10:19
sequence написав: airmax78 написав:
..
Вы не поняли. В мире никогда не было моды на пшонку и "евроремонты". Это было только у нас. ..
могу не отходя от кассы скинуть несколько "сиротских" дачек, где-то на побережьях теплых морей, вполне себе в Европе. Где только себестоимость материалов космос. И это не рендеры )
когда денех становится больше, чем можешь со смыслом потратить, все поневоле становятся пшонками. В меру распущенности
Уверен, что есть такое. Иначе бы итальянские фабрики все это великолепие не производили. Вопрос в том, кто заказчики. Хотя и пшонку можно довести до совершенства. Но это могут не только лишь все. И начинается пшонка с экстерьера самого особняка с потолками от 4.5 метров, ограды, ландшафтного дизайна. Пшонка в квартире в многоквартирном доме или даже в доме по проекту прораба в Царском селе на участке в 3 сотки смотрится как какая-то дичь.
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