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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 02 лис, 2021 10:32
Frant написав:
Лібо, ти дійсно жив в Америці???
Якщо американська квартира має розкішний ремонт - то податковий інспектор обов,язково накине %% на щорічне оподаткування. Тому більшість америкаців мають скромніші запити, ніж укро чи русіш-публіка. Яка виросла в колгоспах чи біля заводів.
Где ты эту хрень находишь? Этот источник информации тебе мешает вменяемо жить.
Докладываю.
Ровно наоборот.
В Америке если ты сделал ремонт, ты потраченную сумму можешь вычесть из налогооблагаемой. Твой дом, твои честно заработанные, делай что хочешь, делай краше свой дом и страну, а мы тебе в этом посодействуем. Налоговые инспектора по домам не ходят. Я за всю жизнь не видел как они выглядят. Где налоговая инспекция даже не знаю. Встречаюсь раз-два в год со своим налоговым консультантом, даю ему все свои данные, он расчитывает и по инету все куда-то посылает. Потом мне приходит расчет, сколько налогов и в какой бюджет я должен заплатить. Если это совпадает с моими оценками и расчетами моего консультанта, я плачу. Если нет, он с вступает в коммуникации с налоговой. Все просто. Всё оцифровано и чипировано, всё элементарно Биг Бразером проверяется.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 10:42
roberto dark написав:
Если бы сегодня у вас было 100 000 $ под инвестицию, сдачи квартиры в Киеве. Как БЫ ВЫГЛЯДЕЛ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЬЕКТ ??? За сколько купили бы, где, в каком доме и какую часть из этой суммы потратили на ремонт, мебель и технику
Сложный вопрос.
Я бы сейчас не покупал.
Если покупал, то приоритетом было бы метро. Квартира в новом доме, что было менстримом вчера и остается сегодня, дает хорошую премию за счет статуса, но Киев уже имеет проблемы с трафиком, которые будут усугубляться, поэтому я ориентировался бы на арендатора, который сознательно не хочет иметь машину. Так что я искал бы приличную вторичку возле метро и делал там недорогой свежий ремонт, который хорошо выглядит. Потом пытался сдать по цене более дорогого новостроя.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Вів 02 лис, 2021 11:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 10:44
Libo написав: Frant написав:
Лібо, ти дійсно жив в Америці???
Якщо американська квартира має розкішний ремонт - то податковий інспектор обов,язково накине %% на щорічне оподаткування. Тому більшість америкаців мають скромніші запити, ніж укро чи русіш-публіка. Яка виросла в колгоспах чи біля заводів.
Где ты эту хрень находишь? Этот источник информации тебе мешает вменяемо жить.
Докладываю.
Ровно наоборот.
В Америке если ты сделал ремонт, ты потраченную сумму можешь вычесть из налогооблагаемой. Твой дом, твои честно заработанные, делай что хочешь, делай краше свой дом и страну, а мы тебе в этом посодействуем. Налоговые инспектора по домам не ходят. Я за всю жизнь не видел как они выглядят. Где налоговая инспекция даже не знаю. Встречаюсь раз-два в год со своим налоговым консультантом, даю ему все свои данные, он расчитывает и по инету все куда-то посылает. Потом мне приходит расчет, сколько налогов и в какой бюджет я должен заплатить. Если это совпадает с моими оценками и расчетами моего консультанта, я плачу. Если нет, он с вступает в коммуникации с налоговой. Все просто. Всё оцифровано и чипировано, всё элементарно Биг Бразером проверяется.
Франт має на увазі податок на нерухомість, чи в Ольгіно про це не чули?
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Додано: Вів 02 лис, 2021 10:50
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Мода не развернется ни завтра ни через 10 лет.
Макс, смысл моды это создавать новые идеалы и обесценивать старые. Если вы делаете ремонт или покупаете обувь на писке моды, то должны быть готовы, что уже завтра это будет на свалке истории.
Вы не поняли. В мире никогда не было моды на пшонку и "евроремонты". Это было только у нас. Именно поэтому оно сейчас смотрится так нелепо. Делать интерьеры в соответствии с мировыми трендами - это пришло к нам в последние 5-7 лет. И если опять не скатимся в нищету - это с нами и останется. Украина - це Європа.
Пшонкастайл это был только пример. Мода может повернуть в другом направлении. Может все станет более технологичным. Дом без центральной вентиляции и кондиционирования станет отстоем. Системы умного дома должны будут полностью интегрированы. Может бесшумные насосы будут перекачивать теплый воздух вслед за вами, когда будете переходить из гостиной в спальню. То, что сейчас модно, либо станет дешевым и стандартным, либо уйдет в небытие. Вечно модным ничего не остается.
Когда человек делает ремонт на продажу, он должен следовать моде. Когда для себя, это уже не такая хорошая идея. Под аренду - чем проще, тем лучше.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:11
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Если бы сегодня у вас было 100 000 $ под инвестицию, сдачи квартиры в Киеве. Как БЫ ВЫГЛЯДЕЛ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЬЕКТ ??? За сколько купили бы, где, в каком доме и какую часть из этой суммы потратили на ремонт, мебель и технику
А когда ? Вдруг за год ещё +20% будет
Сложный вопрос.
Я бы сейчас не покупал.
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sosnenkoira2014
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:11
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Если бы сегодня у вас было 100 000 $ под инвестицию, сдачи квартиры в Киеве. Как БЫ ВЫГЛЯДЕЛ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЬЕКТ ??? За сколько купили бы, где, в каком доме и какую часть из этой суммы потратили на ремонт, мебель и технику
Сложный вопрос.
Я бы сейчас не покупал.
Я мыслю также, но всё же...Если уж кому-то так хочется влезть в арендный бизнес. На что ему ориентироваться, исходя из вашего опыта? Или "СЕКРЕТЫ" НЕ ВЫДАЁМ?))
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roberto dark
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:16
sosnenkoira2014 написав:
А когда ? Вдруг за год ещё +20% будет
Покупать нужно в конце падения или в начале роста. Мы же говорим о инвестициях. Матрасники УЖЕ не успели и потеряли. Им нужно с этим смириться, а не пытаться впрыгнуть в последний вагон. Будет еще +20%? Значит не повезло.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:19
roberto dark написав:
На что ему ориентироваться, исходя из вашего опыта? Или "СЕКРЕТЫ" НЕ ВЫДАЁМ?))
Отредактировал свой пост выше. Это лично моя точка зрения, которая может и не обеспечить максимальную прибыль. Сейчас бы я покупал совкошлак возле метро. Не хрущь. Или готовый эконом новострой. Недорого и возле метро.
Vlad442 написав:
Если покупал, то приоритетом было бы метро. Квартира в новом доме, что было менстримом вчера и остается сегодня, дает хорошую премию за счет статуса, но Киев уже имеет проблемы с трафиком, которые будут усугубляться, поэтому я ориентировался бы на арендатора, который сознательно не хочет иметь машину. Так что я искал бы приличную вторичку возле метро и делал там недорогой свежий ремонт, который хорошо выглядит. Потом пытался сдать по цене более дорогого новостроя.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:31
Vlad442 написав: roberto dark написав:
На что ему ориентироваться, исходя из вашего опыта? Или "СЕКРЕТЫ" НЕ ВЫДАЁМ?))
Отредактировал свой пост выше. Это лично моя точка зрения, которая может и не обеспечить максимальную прибыль. Сейчас бы я покупал совкошлак возле метро. Не хрущь. Или готовый эконом новострой. Недорого и возле метро.
Vlad442 написав:
Если покупал, то приоритетом было бы метро. Квартира в новом доме, что было менстримом вчера и остается сегодня, дает хорошую премию за счет статуса, но Киев уже имеет проблемы с трафиком, которые будут усугубляться, поэтому я ориентировался бы на арендатора, который сознательно не хочет иметь машину. Так что я искал бы приличную вторичку возле метро и делал там недорогой свежий ремонт, который хорошо выглядит. Потом пытался сдать по цене более дорогого новостроя.
То есть смысл в том, что бы купить ДЕШЕВЛЕ ( якобы потому что шлачек), а сдать ДОРОЖЕ. Потому как БУДЕТ СИМПАТИЧНЫЙ РЕМОНТ , а также ближе к метро, инфраструктуре, больше зелени, обжитый дом. Думаете понаехи, мажорчики, любители смузи и модных Мопов ( как потенциальные арендаторы такого жилья), НА ЭТО ПОЙДУТ?
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 02 лис, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:32
Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные .
Так что не нужно ля ля.
Востаннє редагувалось beee
в Вів 02 лис, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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