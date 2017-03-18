Додано: Вів 02 лис, 2021 10:32

Frant написав: Лібо, ти дійсно жив в Америці???

Якщо американська квартира має розкішний ремонт - то податковий інспектор обов,язково накине %% на щорічне оподаткування. Тому більшість америкаців мають скромніші запити, ніж укро чи русіш-публіка. Яка виросла в колгоспах чи біля заводів.



Лібо, ти дійсно жив в Америці???Якщо американська квартира має розкішний ремонт - то податковий інспектор обов,язково накине %% на щорічне оподаткування. Тому більшість америкаців мають скромніші запити, ніж укро чи русіш-публіка. Яка виросла в колгоспах чи біля заводів.

Где ты эту хрень находишь? Этот источник информации тебе мешает вменяемо жить.Докладываю.Ровно наоборот.В Америке если ты сделал ремонт, ты потраченную сумму можешь вычесть из налогооблагаемой. Твой дом, твои честно заработанные, делай что хочешь, делай краше свой дом и страну, а мы тебе в этом посодействуем. Налоговые инспектора по домам не ходят. Я за всю жизнь не видел как они выглядят. Где налоговая инспекция даже не знаю. Встречаюсь раз-два в год со своим налоговым консультантом, даю ему все свои данные, он расчитывает и по инету все куда-то посылает. Потом мне приходит расчет, сколько налогов и в какой бюджет я должен заплатить. Если это совпадает с моими оценками и расчетами моего консультанта, я плачу. Если нет, он с вступает в коммуникации с налоговой. Все просто. Всё оцифровано и чипировано, всё элементарно Биг Бразером проверяется.