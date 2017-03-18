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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8812881388148815

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:33

  airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.


До 300+% - чего уж там :mrgreen: Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.

А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:36

  Libo написав:
  Frant написав:
  Libo написав:Популярность дизайнерских ремонтов в Украине выше, чем в Америке. Качество получше. Там все тоже аккуратненько, но попроще

"Из грязья - да в князья!"
Американська еліта - суттєво, кардинально відрізняється від укро-бидло-їліти, від вчорашніх колгоспників, блазнів і токарів.
Можливо, в Америці понти також важливі - проте меньше, ніж на території московитської імперії та біля неї.


Речь не об элите, а о среднем классе и людях среднего достатка, о средней городской квартире. В Киеве сейчас отделка добротнее, качественнее и лучше.
Это не только понты, это еще комфорт домашней/семейной жизни. Ну и европейская культура. Укроп же европеец. :?

Ти правий! Українець - не кацап...

Десь читав, наразі не знайду, що в типового українця домінуючий ген, такий самий як в населення провінції Балушистан ))))

Якщо хтось колись стикався з людьми звідти, найчастіше вони мають прізвище Балущі, балучі і так далі..

Так ось вони такі самі білі, як і ми... і це реально так смішно, шо дві людини з Пакістану - одна може бути чорна, як індус, а інша біла і з такими самими рисами обличчя, як українець...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.


До 300+% - чего уж там :mrgreen: Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.

А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам


+За Теслу. Азиатский инвестор заработал $7 млрд, вкладываясь только в Tesla с 2019 года. https://www.google.com/amp/s/quote.rbc. ... 555128ae25
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:43

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.


До 300+% - чего уж там :mrgreen: Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.

А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам

С тобой я спорить устал уже. После того как ты включил динамический режим в своём прогнозе, спорить стало бесполезно. По Тесла у нас есть гуру-Трололо, который на свой прогноз сделанный гораздо раньше твоего, ставил и продолжает ставить абсолютно реальные деньги. Ты на свои прогнозы деньги не ставишь и им сам не следуешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:То есть смысл в том, что бы купить ДЕШЕВЛЕ ( якобы потому что шлачек), а сдать ДОРОЖЕ. Потому как БУДЕТ СИМПАТИЧНЫЙ РЕМОНТ , а также ближе к метро, инфраструктуре, больше зелени, обжитый дом. Думаете понаехи, мажорчики, любители смузи и модных Мопов ( как потенциальные арендаторы такого жилья), НА ЭТО ПОЙДУТ?

Нет, там будет другая целевая аудитория. Работающие люди с хорошим доходом, которые ездят на метро.
За бюджет жилья с модными мопами (не думаю, что это 100 куе), привлекающего мажоров, можно купить две квартиры попроще.
В каком случае будет выше рентабельность, сказать сразу не готов. Думаю, что в среднем классе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:51

  beee написав:Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные .
Так что не нужно ля ля.


Что-то не понял. Типа в США дешевле? Или?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:56

  adeges написав:
  beee написав:Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные .
Так что не нужно ля ля.


Что-то не понял. Типа в США дешевле? Или?

Там ремонт какого-нибудь 300-метрового пентхауса вполне может на несколько лямов затянуть. Мы все нищеброды.
airmax78
 
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