Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.
До 300+% - чего уж там Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.
А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам
Libo написав:Популярность дизайнерских ремонтов в Украине выше, чем в Америке. Качество получше. Там все тоже аккуратненько, но попроще
"Из грязья - да в князья!" Американська еліта - суттєво, кардинально відрізняється від укро-бидло-їліти, від вчорашніх колгоспників, блазнів і токарів. Можливо, в Америці понти також важливі - проте меньше, ніж на території московитської імперії та біля неї.
Речь не об элите, а о среднем классе и людях среднего достатка, о средней городской квартире. В Киеве сейчас отделка добротнее, качественнее и лучше. Это не только понты, это еще комфорт домашней/семейной жизни. Ну и европейская культура. Укроп же европеец.
Ти правий! Українець - не кацап...
Десь читав, наразі не знайду, що в типового українця домінуючий ген, такий самий як в населення провінції Балушистан ))))
Якщо хтось колись стикався з людьми звідти, найчастіше вони мають прізвище Балущі, балучі і так далі..
Так ось вони такі самі білі, як і ми... і це реально так смішно, шо дві людини з Пакістану - одна може бути чорна, як індус, а інша біла і з такими самими рисами обличчя, як українець...
airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.
До 300+% - чего уж там Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.
А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам
airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.
До 300+% - чего уж там Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.
А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам
С тобой я спорить устал уже. После того как ты включил динамический режим в своём прогнозе, спорить стало бесполезно. По Тесла у нас есть гуру-Трололо, который на свой прогноз сделанный гораздо раньше твоего, ставил и продолжает ставить абсолютно реальные деньги. Ты на свои прогнозы деньги не ставишь и им сам не следуешь.
roberto dark написав:То есть смысл в том, что бы купить ДЕШЕВЛЕ ( якобы потому что шлачек), а сдать ДОРОЖЕ. Потому как БУДЕТ СИМПАТИЧНЫЙ РЕМОНТ , а также ближе к метро, инфраструктуре, больше зелени, обжитый дом. Думаете понаехи, мажорчики, любители смузи и модных Мопов ( как потенциальные арендаторы такого жилья), НА ЭТО ПОЙДУТ?
Нет, там будет другая целевая аудитория. Работающие люди с хорошим доходом, которые ездят на метро. За бюджет жилья с модными мопами (не думаю, что это 100 куе), привлекающего мажоров, можно купить две квартиры попроще. В каком случае будет выше рентабельность, сказать сразу не готов. Думаю, что в среднем классе.
beee написав:Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные . Так что не нужно ля ля.
beee написав:Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные . Так что не нужно ля ля.
Что-то не понял. Типа в США дешевле? Или?
Там ремонт какого-нибудь 300-метрового пентхауса вполне может на несколько лямов затянуть. Мы все нищеброды.