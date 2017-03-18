Додано: Вів 02 лис, 2021 11:33

airmax78 написав: Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%. Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.

До 300+% - чего уж тамПозволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам