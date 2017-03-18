Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sosnenkoira2014 написав: А когда ? Вдруг за год ещё +20% будет
Покупать нужно в конце падения или в начале роста. Мы же говорим о инвестициях. Матрасники УЖЕ не успели и потеряли. Им нужно с этим смириться, а не пытаться впрыгнуть в последний вагон. Будет еще +20%? Значит не повезло.
roberto dark написав:На что ему ориентироваться, исходя из вашего опыта? Или "СЕКРЕТЫ" НЕ ВЫДАЁМ?))
Отредактировал свой пост выше. Это лично моя точка зрения, которая может и не обеспечить максимальную прибыль. Сейчас бы я покупал совкошлак возле метро. Не хрущь. Или готовый эконом новострой. Недорого и возле метро.
Vlad442 написав:Если покупал, то приоритетом было бы метро. Квартира в новом доме, что было менстримом вчера и остается сегодня, дает хорошую премию за счет статуса, но Киев уже имеет проблемы с трафиком, которые будут усугубляться, поэтому я ориентировался бы на арендатора, который сознательно не хочет иметь машину. Так что я искал бы приличную вторичку возле метро и делал там недорогой свежий ремонт, который хорошо выглядит. Потом пытался сдать по цене более дорогого новостроя.
roberto dark написав:На что ему ориентироваться, исходя из вашего опыта? Или "СЕКРЕТЫ" НЕ ВЫДАЁМ?))
Отредактировал свой пост выше. Это лично моя точка зрения, которая может и не обеспечить максимальную прибыль. Сейчас бы я покупал совкошлак возле метро. Не хрущь. Или готовый эконом новострой. Недорого и возле метро.
Vlad442 написав:Если покупал, то приоритетом было бы метро. Квартира в новом доме, что было менстримом вчера и остается сегодня, дает хорошую премию за счет статуса, но Киев уже имеет проблемы с трафиком, которые будут усугубляться, поэтому я ориентировался бы на арендатора, который сознательно не хочет иметь машину. Так что я искал бы приличную вторичку возле метро и делал там недорогой свежий ремонт, который хорошо выглядит. Потом пытался сдать по цене более дорогого новостроя.
То есть смысл в том, что бы купить ДЕШЕВЛЕ ( якобы потому что шлачек), а сдать ДОРОЖЕ. Потому как БУДЕТ СИМПАТИЧНЫЙ РЕМОНТ , а также ближе к метро, инфраструктуре, больше зелени, обжитый дом. Думаете понаехи, мажорчики, любители смузи и модных Мопов ( как потенциальные арендаторы такого жилья), НА ЭТО ПОЙДУТ?
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 02 лис, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные . Так что не нужно ля ля.
Востаннє редагувалось beee в Вів 02 лис, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.
До 300+% - чего уж там Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.
А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам
airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.
До 300+% - чего уж там Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.
А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам
airmax78 написав:Если бы просто не сбылся - то ОК. Но прогноз сбылся с точностью до наоборот. Вместо 20-40% коррекции - рост от 20-40% и до 100+%.
До 300+% - чего уж там Позволь уточнить, что у тебя в моем прогнозе уже не сбылось? С октября идет падение - (пока) только отрицательная динамика. Это за 1 месяц из 12. Где остановимся в следующие 11 месяцев, покажет только время.
А вообще интересный способ вести дискуссию. Мой точно сбывшийся прогноз по Тесле, в который тоже мало кто верил, включая тебя, ты игнорируешь, выводы не делаешь, мою правоту и свою НЕправоту признавать отказываешься. Зато по поводу еще открытого прогноза умничаешь, и делаешь это не в диалоге со мной, а подмахивая третьим лицам
С тобой я спорить устал уже. После того как ты включил динамический режим в своём прогнозе, спорить стало бесполезно. По Тесла у нас есть гуру-Трололо, который на свой прогноз сделанный гораздо раньше твоего, ставил и продолжает ставить абсолютно реальные деньги. Ты на свои прогнозы деньги не ставишь и им сам не следуешь.
roberto dark написав:То есть смысл в том, что бы купить ДЕШЕВЛЕ ( якобы потому что шлачек), а сдать ДОРОЖЕ. Потому как БУДЕТ СИМПАТИЧНЫЙ РЕМОНТ , а также ближе к метро, инфраструктуре, больше зелени, обжитый дом. Думаете понаехи, мажорчики, любители смузи и модных Мопов ( как потенциальные арендаторы такого жилья), НА ЭТО ПОЙДУТ?
Нет, там будет другая целевая аудитория. Работающие люди с хорошим доходом, которые ездят на метро. За бюджет жилья с модными мопами (не думаю, что это 100 куе), привлекающего мажоров, можно купить две квартиры попроще. В каком случае будет выше рентабельность, сказать сразу не готов. Думаю, что в среднем классе.
beee написав:Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные . Так что не нужно ля ля.
beee написав:Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные . Так что не нужно ля ля.
Что-то не понял. Типа в США дешевле? Или?
Там ремонт какого-нибудь 300-метрового пентхауса вполне может на несколько лямов затянуть. Мы все нищеброды.