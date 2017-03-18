Додано: Вів 02 лис, 2021 12:01

flyman написав: Франт має на увазі податок на нерухомість, чи в Ольгіно про це не чули? Франт має на увазі податок на нерухомість, чи в Ольгіно про це не чули?

Не знаю про ольгино. Про подадок на нерухомість в США знаю всё.Докладываю.Налог местный. К отделке и ремонту он не имееет ни малейшего отношения. Расчитывается автоматически исходя из локации, комьюнити, типа дома, возраста, порядка цен на такие дома и т.п. Комп выдает примерную стоимость этого дома, без оценки его состояния внутри. В базе данных любой может посмотреть примерную оценку своего дома. Это для налоговой оценки.При покупке дома нужна его реальная оценка для банка. Тогда внутрь заходит специальный оценщик, который все вынюхивает и дает точную оценку банку.Так и передай этому балбесу Франту. Никакие налоговые инспектора по домам не ходят. Пипл там не знает кто это такие.