RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8812881388148815

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:59

  beee написав:Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные .
Так что не нужно ля ля.

почти все верно.
Стоимость квадрата вы несколько преувеличиваете, у импортеров на входе это где-то 40-70 евро (в завис. от толщины, производителя, формата..), после всех издержек, вкл. НДС и дорогу, где-то 100.
Но за укладку такого не только лишь все возьмутся, не говоря о подготовке плоскости стены/пола. Точнее, хер найдешь и цену не сложат.
именно эти "дачки" я и имел в виду. Там еще бассейны этим выкладывают, выглядят просто сказочно.
sequence
 
Повідомлень: 5945
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:01

  flyman написав:Франт має на увазі податок на нерухомість, чи в Ольгіно про це не чули?


Не знаю про ольгино. Про подадок на нерухомість в США знаю всё.
Докладываю.
Налог местный. К отделке и ремонту он не имееет ни малейшего отношения. Расчитывается автоматически исходя из локации, комьюнити, типа дома, возраста, порядка цен на такие дома и т.п. Комп выдает примерную стоимость этого дома, без оценки его состояния внутри. В базе данных любой может посмотреть примерную оценку своего дома. Это для налоговой оценки.
При покупке дома нужна его реальная оценка для банка. Тогда внутрь заходит специальный оценщик, который все вынюхивает и дает точную оценку банку.
Так и передай этому балбесу Франту. Никакие налоговые инспектора по домам не ходят. Пипл там не знает кто это такие. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4283 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:08

ЗЫ Стоимость одной поездки по маршруту Киев-Америка-Киев я вычитаю из своей налоговой базы каждый год. Записываю: расходы на дорогу проведать свое жилье, посмотреть, позаботиться о нем. 8)
Одна льготная поездка оттянуться и позажигать. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4283 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про американские ремонты. Бродил по американским и канадским сайтам со светильниками. Хотел чего-то необычного. От цен на дизайнерские светильники глаза полезли на лоб. Пошел и купил весь свет в Pride, Promin и на лампа.ua. То, что покупал на лампа.ua - самое убогое оказалось. Сейчас некоторые позиции перезаказываю на немецком ebay.
airmax78
 
Повідомлень: 39843
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:16

  flyman написав:Стасу із Софбордща фізкульт-привіт. Правильно робиш, що продаєш. Тільки продавай поскоріше, поки піпл не прозрів повністю і не грохнула криза, про яку так довго тут пише зРадіо зГрафіками.

Флай, для танкіста повторюю - мені твої поради нафіг не вперлись. Не продаю!
Слідкуй за підвалом і купи лопату, - скоро зима.
Потрібно буде консультацію по підвалах і ноунейм-кавалірках - запитаю.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 27.02.19
Подякував: 729 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:19

  airmax78 написав:
  adeges написав:Что-то не понял. Типа в США дешевле? Или?

Там ремонт какого-нибудь 300-метрового пентхауса вполне может на несколько лямов затянуть. Мы все нищеброды.


Сколько в Америке пентхаузов и сколько американцев в них живет? Примерно такая же часть как и укропов.
Мы говорим о среднем жилье среднего американца.
Блин, вы же периодически выкладывате тут из ютюба ролики обычного американского жилья, видите, и тут же начинаете рассказывать мифы про многомиллионные ремонты американского жилья. В целом все скромнее и проще, чем сейчас в наших новых престижных жк. Я же делаю сейчас ремонт, вижу, сравниваю. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4283 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:24

  airmax78 написав:С тобой я спорить устал уже. После того как ты включил динамический режим в своём прогнозе, спорить стало бесполезно. По Тесла у нас есть гуру-Трололо, который на свой прогноз сделанный гораздо раньше твоего, ставил и продолжает ставить абсолютно реальные деньги. Ты на свои прогнозы деньги не ставишь и им сам не следуешь.


Ты ведешь себя не по-мужски. Не тебе выяснять, кто из нас с Трололо более ранний инвестор Теслы - ты вообще тесла-скептик. С легкостью приму факт, что Трололо - более ранний. Я начал набирать позиции в сентябре 2019-го, закончил - в ноябре 2020-го. Прогноз о достижении триллионной капитализации сделал в июле 2020-го, когда ты считал компанию уже матью всех пузырей. На сегодня капитализация 1,2 трлн (х4 с момента прогноза). В чем сложность это признать?

PS: и динамический режим в прогнозе по КРЖН я не включал - лишь обозначил возможность его уточнения
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11497
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2679 раз.
Подякували: 5845 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:32

  zРадио написав:Не тебе выяснять, кто из нас с Трололо более ранний инвестор Теслы - ты вообще тесла-скептик. С легкостью приму факт, что Трололо - более ранний. Я начал набирать позиции в сентябре 2019-го, закончил - в ноябре 2020-го.


Ты же еще недавно нас убеждал, что акции это г. и ты торгуешь исключительно бондами... :o
И тут так быстро переобулся в инвестора в илономобили. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4283 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:43

  Libo написав:
  zРадио написав:Не тебе выяснять, кто из нас с Трололо более ранний инвестор Теслы - ты вообще тесла-скептик. С легкостью приму факт, что Трололо - более ранний. Я начал набирать позиции в сентябре 2019-го, закончил - в ноябре 2020-го.


Ты же еще недавно нас убеждал, что акции это г. и ты торгуешь исключительно бондами... :o
И тут так быстро переобулся в инвестора в илономобили. :lol:


Преимущественно, а не исключительно - еще один красноречивый пример обманчивого восприятия :) "Г" я называл разве что инвестиции в КРЖН, но никак не американский фондовый рынок - тут ты уже просто дурачишься

  Libo написав:И тут так быстро переобулся в инвестора в илономобили. :lol:


Факты подтверждают обратное - я всегда мочил тесла-хейтеров, а сам ты переобулся в тесла-фила не так давно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11497
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2679 раз.
Подякували: 5845 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Мы лендлорды не должны поддаваться на модные провокации.

Ремонт под аренду, конечно, должен соответствовать уровню квартиры, но это в первую очередь бизнес, где нужно выжать максимальную отдачу на каждую гривну.
Иногда смотрю на объявление об аренде и понимаю, что люди вложили много денег, а если сделать почти такое же, но в два раза дешевле, вид на фото и ценник аренды будет отличаться не сильно. Разницу заметят только ценители, которых меньшинство, да и им, если квартира подходит, будет плевать, что кухня простой конструкции фабричная, а не под заказ с финтифлюшками. Арендная квартира все-таки воспринимается как временное жилье.

Если бы сегодня у вас было 100 000 $ под инвестицию, сдачи квартиры в Киеве. Как БЫ ВЫГЛЯДЕЛ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЬЕКТ ??? За сколько купили бы, где, в каком доме и какую часть из этой суммы потратили на ремонт, мебель и технику :?:
На идеальный объект по текущим ценам не хватит :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30298
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1290 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 8812881388148815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
705 355826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 17:38
Gremirk
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2161, 2162, 2163
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21623 3982155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 01:42
alter
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50715
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.