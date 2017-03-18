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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:59
beee написав:
Боюсь вы от стоимости работ по ремонту интерьеров в США, мягко говоря офигеете. Американцы укладыввют керамогранит крупноформатный более 2х метров целые этажи. По 6 человек с присосками. Стоимость квадрата у нас от 200$. Там это обычное дело. У нас такое не используют даже состоятельные .
Так что не нужно ля ля.
почти все верно.
Стоимость квадрата вы несколько преувеличиваете, у импортеров на входе это где-то 40-70 евро (в завис. от толщины, производителя, формата..), после всех издержек, вкл. НДС и дорогу, где-то 100.
Но за укладку такого не только лишь все возьмутся, не говоря о подготовке плоскости стены/пола. Точнее, хер найдешь и цену не сложат.
именно эти "дачки" я и имел в виду. Там еще бассейны этим выкладывают, выглядят просто сказочно.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:01
flyman написав:
Франт має на увазі податок на нерухомість, чи в Ольгіно про це не чули?
Не знаю про ольгино. Про подадок на нерухомість в США знаю всё.
Докладываю.
Налог местный. К отделке и ремонту он не имееет ни малейшего отношения. Расчитывается автоматически исходя из локации, комьюнити, типа дома, возраста, порядка цен на такие дома и т.п. Комп выдает примерную стоимость этого дома, без оценки его состояния внутри. В базе данных любой может посмотреть примерную оценку своего дома. Это для налоговой оценки.
При покупке дома нужна его реальная оценка для банка. Тогда внутрь заходит специальный оценщик, который все вынюхивает и дает точную оценку банку.
Так и передай этому балбесу Франту. Никакие налоговые инспектора по домам не ходят. Пипл там не знает кто это такие.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:08
ЗЫ Стоимость одной поездки по маршруту Киев-Америка-Киев я вычитаю из своей налоговой базы каждый год. Записываю: расходы на дорогу проведать свое жилье, посмотреть, позаботиться о нем.
Одна льготная поездка оттянуться и позажигать.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:14
Про американские ремонты. Бродил по американским и канадским сайтам со светильниками. Хотел чего-то необычного. От цен на дизайнерские светильники глаза полезли на лоб. Пошел и купил весь свет в Pride, Promin и на лампа.ua. То, что покупал на лампа.ua - самое убогое оказалось. Сейчас некоторые позиции перезаказываю на немецком ebay.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:16
flyman написав:
Стасу із Софбордща фізкульт-привіт. Правильно робиш, що продаєш. Тільки продавай поскоріше, поки піпл не прозрів повністю і не грохнула криза, про яку так довго тут пише зРадіо зГрафіками.
Флай, для танкіста повторюю - мені твої поради нафіг не вперлись. Не продаю!
Слідкуй за підвалом і купи лопату, - скоро зима.
Потрібно буде консультацію по підвалах і ноунейм-кавалірках - запитаю.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:19
airmax78 написав: adeges написав:
Что-то не понял. Типа в США дешевле? Или?
Там ремонт какого-нибудь 300-метрового пентхауса вполне может на несколько лямов затянуть. Мы все нищеброды.
Сколько в Америке пентхаузов и сколько американцев в них живет? Примерно такая же часть как и укропов.
Мы говорим о среднем жилье среднего американца.
Блин, вы же периодически выкладывате тут из ютюба ролики обычного американского жилья, видите, и тут же начинаете рассказывать мифы про многомиллионные ремонты американского жилья. В целом все скромнее и проще, чем сейчас в наших новых престижных жк. Я же делаю сейчас ремонт, вижу, сравниваю.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:24
airmax78 написав:
С тобой я спорить устал уже. После того как ты включил динамический режим в своём прогнозе, спорить стало бесполезно. По Тесла у нас есть гуру-Трололо, который на свой прогноз сделанный гораздо раньше твоего, ставил и продолжает ставить абсолютно реальные деньги. Ты на свои прогнозы деньги не ставишь и им сам не следуешь.
Ты ведешь себя не по-мужски. Не тебе выяснять, кто из нас с Трололо более ранний инвестор Теслы - ты вообще тесла-скептик. С легкостью приму факт, что Трололо - более ранний. Я начал набирать позиции в сентябре 2019-го, закончил - в ноябре 2020-го. Прогноз о достижении триллионной капитализации сделал в июле 2020-го, когда ты считал компанию уже матью всех пузырей. На сегодня капитализация 1,2 трлн (х4 с момента прогноза). В чем сложность это признать?
PS: и динамический режим в прогнозе по КРЖН я не включал - лишь обозначил возможность его уточнения
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:32
zРадио написав:
Не тебе выяснять, кто из нас с Трололо более ранний инвестор Теслы - ты вообще тесла-скептик. С легкостью приму факт, что Трололо - более ранний. Я начал набирать позиции в сентябре 2019-го, закончил - в ноябре 2020-го.
Ты же еще недавно нас убеждал, что акции это г. и ты торгуешь исключительно бондами...
И тут так быстро переобулся в инвестора в илономобили.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:43
Libo написав: zРадио написав:
Не тебе выяснять, кто из нас с Трололо более ранний инвестор Теслы - ты вообще тесла-скептик. С легкостью приму факт, что Трололо - более ранний. Я начал набирать позиции в сентябре 2019-го, закончил - в ноябре 2020-го.
Ты же еще недавно нас убеждал, что акции это г. и ты торгуешь исключительно бондами...
И тут так быстро переобулся в инвестора в илономобили.
Преимущественно, а не исключительно - еще один красноречивый пример обманчивого восприятия
"Г" я называл разве что инвестиции в КРЖН, но никак не американский фондовый рынок - тут ты уже просто дурачишься
Libo написав:
И тут так быстро переобулся в инвестора в илономобили.
Факты подтверждают обратное - я всегда мочил тесла-хейтеров, а сам ты переобулся в тесла-фила не так давно
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:44
roberto dark написав: Vlad442 написав: UA написав:
Мы лендлорды не должны поддаваться на модные провокации.
Ремонт под аренду, конечно, должен соответствовать уровню квартиры, но это в первую очередь бизнес, где нужно выжать максимальную отдачу на каждую гривну.
Иногда смотрю на объявление об аренде и понимаю, что люди вложили много денег, а если сделать почти такое же, но в два раза дешевле, вид на фото и ценник аренды будет отличаться не сильно. Разницу заметят только ценители, которых меньшинство, да и им, если квартира подходит, будет плевать, что кухня простой конструкции фабричная, а не под заказ с финтифлюшками. Арендная квартира все-таки воспринимается как временное жилье.
Если бы сегодня у вас было 100 000 $ под инвестицию, сдачи квартиры в Киеве. Как БЫ ВЫГЛЯДЕЛ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ
ОБЬЕКТ ??? За сколько купили бы, где, в каком доме и какую часть из этой суммы потратили на ремонт, мебель и технику
На идеальный объект по текущим ценам не хватит
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