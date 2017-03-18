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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:49
zРадио написав: Libo написав:
И тут так быстро переобулся в инвестора в илономобили.
Факты подтверждают обратное - я всегда мочил тесла-хейтеров, а сам ты переобулся в тесла-фила не так давно
Пришлось. По $400. А еще до этого, когда я был совсем небогатым, накопил на круглый лот и собирался купить по $40, тех первых, досплитовских, и тут оказалось, что цена уже подросла и получается уже меньше лота, не круглое число... Со злости не купил вообще ...
Мы меняемся, становимся опытнее и мудрее.
Но грех жаловаться. Отец наш Небесный учит нас и заботится о нас.
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Libo
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:26
Vlad442 написав:Когда для себя
, это уже не такая хорошая идея. Под аренду - чем проще, тем лучше
.
А якщо так, як я виділив?
~80% ремонту в своїй квартирі - я так☝️ і зробив - тепер лише кайфую!
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А ремонт для своїх майбутніх орендарів - планую зробити отак☝️ на 99%!
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:46
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забув дописати про "думайте
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stas_rst
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:58
Libo написав: airmax78 написав: adeges написав:
Что-то не понял. Типа в США дешевле? Или?
Там ремонт какого-нибудь 300-метрового пентхауса вполне может на несколько лямов затянуть. Мы все нищеброды.
Сколько в Америке пентхаузов и сколько американцев в них живет? Примерно такая же часть как и укропов.
Мы говорим о среднем жилье среднего американца.
Блин, вы же периодически выкладывате тут из ютюба ролики обычного американского жилья, видите, и тут же начинаете рассказывать мифы про многомиллионные ремонты американского жилья. В целом все скромнее и проще, чем сейчас в наших новых престижных жк. Я же делаю сейчас ремонт, вижу, сравниваю.
Не надо сказок. Мы все знаем, что американцы живут в белых домах со стриженными газонами, на которые почтальон по утрам бросает газету, а сосед пьёт кофе в халате и улыбается и пьют пиво из бумажных стаканов на кампусах
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beee
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:03
практичний момент: хто може прокоментувати продаж вторинки через іпотеку і іпотечного брокера ? у чому "підвох" ? як виглядає остаточний розрахунок з продавцем, які ризики для продавця і до/з якого року будинки попадають під продаж через іпотечне кредитування ?
Наперед дякую! Можна в ПП
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stas_rst
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:06
Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?
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beee
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:17
beee написав:
Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?
1. Перевели на удаленку многих - время свободное появилось
2. Боятся, что без сертификата о вакцинации не будут пускать на просмотры
3. Боятся, что в связи с новой волной пандемии США зафигачат еще несколько триллионов вертолетных денех, и они через месяц уже окажутся на КРЖН.
4. Посещаемость киевских ресторанов упала на 50-70% - у людей появились свободные деньги.
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airmax78
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:35
stas_rst написав:практичний момент: хто може прокоментувати продаж вторинки через іпотеку і іпотечного брокера ? у чому "підвох" ? як виглядає остаточний розрахунок з продавцем, які ризики для продавця і до/з якого року будинки попадають під продаж через іпотечне кредитування ?
Наперед дякую! Можна в ПП
Остаточний розрахунок проходить в той самий день, коли підписується договір купівлі продажу, у відділенні банку: збираються всі разом, з нотаріусом, підписується договір, покупець віддає продавцю частину, іншу частину продавець забирає в касі (валюту можна замовити наперед, скільки завгодно) або переводить на свій рахунок і передає ключі. З цього моменту продавець вільний, а покупець залишається дооформлювати все.
Скоріше за все продавцю треба буде ще підписати документи на відкриття рахунку, якщо його немає в цьому банку, бо формально платіж має бути безготівковий, це безкоштовно і майже миттєао, можна потім закрити.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:37
Закрой рестораны на неделю, и пересичные соберут на новое жилье (с).
Раздай американцам деньги, и через месяц они окажутся у украинцев (с).
А может это, самая банальная банальность - погрешность на маленькой выборке? Не?
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zРадио
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