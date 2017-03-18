Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:покупець віддає продавцю частину, іншу частину продавець забирає в касі (валюту можна замовити наперед, скільки завгодно) або переводить на свій рахунок і передає ключі.
Дякую! а вищенаведена послідовність "підписує договір - отримує залишок в касі" не несе ризиків для продавця ? також комісії в банках за видачу коштів у касі бувають різні. Фактично ж продавець в касі отримує суму іпотеки, наданої банком покупцю ?
beee написав:Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают. какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой. Погода, локдаун, магнитное поле?
1. Перевели на удаленку многих - время свободное появилось 2. Боятся, что без сертификата о вакцинации не будут пускать на просмотры 3. Боятся, что в связи с новой волной пандемии США зафигачат еще несколько триллионов вертолетных денех, и они через месяц уже окажутся на КРЖН. 4. Посещаемость киевских ресторанов упала на 50-70% - у людей появились свободные деньги.
Faceless написав:покупець віддає продавцю частину, іншу частину продавець забирає в касі (валюту можна замовити наперед, скільки завгодно) або переводить на свій рахунок і передає ключі.
Дякую! а вищенаведена послідовність "підписує договір - отримує залишок в касі" не несе ризиків для продавця ? також комісії в банках за видачу коштів у касі бувають різні. Фактично ж продавець в касі отримує суму іпотеки, наданої банком покупцю ?
Я не бачу тут ризиків для продавця. Продавець підпише при нотаріусі що він отримав кошти після того, як він дійсно їх отримав, варіянту "підписав договір, а в банку немає коштів в касі" не буде. Одночасно сплачуються всілякі там податки. Комісій не має бути, принаймні таких випадків не знаю, і все можна уточнити наперед Так, в касі - тільки сума власне іпотеки. Різницю (вона складається з власного внеску покупця за договором + різниці між сумою оцінки та ціною продажу; вартість об'єкту для іпотеки оформлюється спираючись на суму оцінки, якщо оцінка нижче за ціну - а звичайно так і є - різниця на покупці) вам передасть покупець, можна прямо в касі (касир перерахує), або покупець зробить переказ на рахунок продавця, тут вжеяк домовитеся з покупцем. Варто цей момент обговорити з покупцем одразу, щоб не виявилося, що якусь частку він збирався переказати з іншого банку.
stas_rst написав:Дякую! а вищенаведена послідовність "підписує договір - отримує залишок в касі" не несе ризиків для продавця ?
В договоре купли-продажи добавляется нотариусом что "документ с подтверждением продавцом полной оплаты является неотъемлемой частью ДКП" а передает продавец этот документ покупателю только после получения денег из банка. При этом важно чтобы сделка была в банке (нотариус и банкиры и продавец+покупатель) и все в один день происходит.