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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8814881588168817

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жк салют

https://youtu.be/R_Bnx6Aso8o

зы: кстати, а136 замерз конкретно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:покупець віддає продавцю частину, іншу частину продавець забирає в касі (валюту можна замовити наперед, скільки завгодно) або переводить на свій рахунок і передає ключі.

Дякую! а вищенаведена послідовність "підписує договір - отримує залишок в касі" не несе ризиків для продавця ? також комісії в банках за видачу коштів у касі бувають різні. Фактично ж продавець в касі отримує суму іпотеки, наданої банком покупцю ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:34

  airmax78 написав:
  beee написав:Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?

1. Перевели на удаленку многих - время свободное появилось
2. Боятся, что без сертификата о вакцинации не будут пускать на просмотры
3. Боятся, что в связи с новой волной пандемии США зафигачат еще несколько триллионов вертолетных денех, и они через месяц уже окажутся на КРЖН.
4. Посещаемость киевских ресторанов упала на 50-70% - у людей появились свободные деньги.

нема чим зайнятися, ходять туристами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:49

  stas_rst написав:
  Faceless написав:покупець віддає продавцю частину, іншу частину продавець забирає в касі (валюту можна замовити наперед, скільки завгодно) або переводить на свій рахунок і передає ключі.

Дякую! а вищенаведена послідовність "підписує договір - отримує залишок в касі" не несе ризиків для продавця ? також комісії в банках за видачу коштів у касі бувають різні. Фактично ж продавець в касі отримує суму іпотеки, наданої банком покупцю ?

Я не бачу тут ризиків для продавця. Продавець підпише при нотаріусі що він отримав кошти після того, як він дійсно їх отримав, варіянту "підписав договір, а в банку немає коштів в касі" не буде. Одночасно сплачуються всілякі там податки.
Комісій не має бути, принаймні таких випадків не знаю, і все можна уточнити наперед
Так, в касі - тільки сума власне іпотеки. Різницю (вона складається з власного внеску покупця за договором + різниці між сумою оцінки та ціною продажу; вартість об'єкту для іпотеки оформлюється спираючись на суму оцінки, якщо оцінка нижче за ціну - а звичайно так і є - різниця на покупці) вам передасть покупець, можна прямо в касі (касир перерахує), або покупець зробить переказ на рахунок продавця, тут вжеяк домовитеся з покупцем. Варто цей момент обговорити з покупцем одразу, щоб не виявилося, що якусь частку він збирався переказати з іншого банку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:54

  beee написав:Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?

Обычная сезонность.
Продлится до 20 чисел декабря.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Интересно, сколько нужно не ходить по ресторанам, чтобы высвободились деньги на недвигу

в принципе если не ходить на обеды/ужины типо в Велюр то через месяц легко можно купить как минимум 15м2 кавалирку в самострое как у флая)
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:05

Faceless Ще раз дякую за деталізацію !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Дякую! а вищенаведена послідовність "підписує договір - отримує залишок в касі" не несе ризиків для продавця ?

В договоре купли-продажи добавляется нотариусом что "документ с подтверждением продавцом полной оплаты является неотъемлемой частью ДКП" а передает продавец этот документ покупателю только после получения денег из банка.
При этом важно чтобы сделка была в банке (нотариус и банкиры и продавец+покупатель) и все в один день происходит.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:09

foxluck, Faceless конструктив на гілці завжди корисний! дякую
stas_rst
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