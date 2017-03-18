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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8815881688178818

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:51

  beee написав:Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?

та ладно? У моих знакомых на оборот клиентов подубавилось, у людей денег меньше стало
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:52

Не вскрываемый DOM DIAMANT


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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:13

  UA написав:Не вскрываемый DOM DIAMANT


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Нужен замок скрытого монтажа
Мизантрóп
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