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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:51
beee написав:
Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?
та ладно? У моих знакомых на оборот клиентов подубавилось, у людей денег меньше стало
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:52
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Додано: Вів 02 лис, 2021 19:13
Нужен замок скрытого монтажа
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