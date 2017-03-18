RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8815881688178818

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:51

  beee написав:Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?

та ладно? У моих знакомых на оборот клиентов подубавилось, у людей денег меньше стало
Феодал
 
Повідомлень: 46
З нами з: 18.08.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:52

Не вскрываемый DOM DIAMANT


https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... ant-detail
Made in Ukraine
UA
 
Повідомлень: 6065
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:13

  UA написав:Не вскрываемый DOM DIAMANT


https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... ant-detail
Made in Ukraine

Нужен замок скрытого монтажа
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:52

  Мизантрóп написав:
  UA написав:Не вскрываемый DOM DIAMANT


https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... ant-detail
Made in Ukraine

Нужен замок скрытого монтажа

Є радіозамки.
Я колись купив по дурості.
Заклинив.
Змушений був викликати аварійну бригаду, щоб акуратно двері відкрили.

Сумарний результат: -5000 грн (за науку)))
П.С. Радіозамок донині продається Розеткою(((
Востаннє редагувалось Frant в Вів 02 лис, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22382
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Клинит если без плинтуса скрытого монтажа) хороший замок ставится при изготовлении двери.Но и он отпирается специалистом
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:21

Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.
Vlad442
 
Повідомлень: 8475
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:39

  Vlad442 написав:Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.

Много на скок делается,там да,техника с номерами,ну а востребованы антиквар,золотишко с камнями
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 02 лис, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:40

  Vlad442 написав:Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.

Вы сильно ошибаетесь. Да и категории воров разные - от условных наркоманов, которым и барахло пойдет, до тех, кто по наводке вскроют что угодно, если знают, что есть драгоценности или кеш, даже временно.

Идеальных замков не существует в природе, а хороший замок требует хорошую дверь. Хорошая дверь - это 4-5 класс взломостойкости, который включает множество нюансов - хорошие ребра жесткости, защищенные петли, широкий притвор, большое количество крепких антисрезов, броненакладки и специальные пластины на замки, защита ригелей. И стена должна соответствовать (есть случаи, когда просто вырезали "вход" в газоблоке).
И все это даст надежнуюж защиту только от всяких наркоманов, и в лучшем случая от получаса до пары часов устоит против профессионалов, потому только на дверь полагать надежды не стоит, но и экономить на ней тоже чревато

П.С. самые безопасные замки, условно - обычно те, которых очень мало на рынке, и о их особенностях мало знают.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30309
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 7300 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:П.С. самые безопасные замки, условно - обычно те, которых очень мало на рынке, и о их особенностях мало знают

Верно,самодел специалиста еще надёжнее
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:59

  Vlad442 написав:Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.

Артели кавказских воров - домушников заполонивших Украину с вами согласны.
UA
 
Повідомлень: 6065
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8815881688178818
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2161, 2162, 2163
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21624 3982481
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 17:18
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
705 355896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 17:38
Gremirk
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50730
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.