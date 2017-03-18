Додано: Вів 02 лис, 2021 20:40

Vlad442 написав: Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого. Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.

Вы сильно ошибаетесь. Да и категории воров разные - от условных наркоманов, которым и барахло пойдет, до тех, кто по наводке вскроют что угодно, если знают, что есть драгоценности или кеш, даже временно.Идеальных замков не существует в природе, а хороший замок требует хорошую дверь. Хорошая дверь - это 4-5 класс взломостойкости, который включает множество нюансов - хорошие ребра жесткости, защищенные петли, широкий притвор, большое количество крепких антисрезов, броненакладки и специальные пластины на замки, защита ригелей. И стена должна соответствовать (есть случаи, когда просто вырезали "вход" в газоблоке).И все это даст надежнуюж защиту только от всяких наркоманов, и в лучшем случая от получаса до пары часов устоит против профессионалов, потому только на дверь полагать надежды не стоит, но и экономить на ней тоже чреватоП.С. самые безопасные замки, условно - обычно те, которых очень мало на рынке, и о их особенностях мало знают.