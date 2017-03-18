та ладно? У моих знакомых на оборот клиентов подубавилось, у людей денег меньше стало
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:51
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:52
Не вскрываемый DOM DIAMANT
Made in Ukraine
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:13
Нужен замок скрытого монтажа
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:52
Є радіозамки.
Я колись купив по дурості.
Заклинив.
Змушений був викликати аварійну бригаду, щоб акуратно двері відкрили.
Сумарний результат: -5000 грн (за науку)))
П.С. Радіозамок донині продається Розеткою(((
Востаннє редагувалось Frant в Вів 02 лис, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Клинит если без плинтуса скрытого монтажа) хороший замок ставится при изготовлении двери.Но и он отпирается специалистом
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:21
Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:39
Много на скок делается,там да,техника с номерами,ну а востребованы антиквар,золотишко с камнями
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 02 лис, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:40
Вы сильно ошибаетесь. Да и категории воров разные - от условных наркоманов, которым и барахло пойдет, до тех, кто по наводке вскроют что угодно, если знают, что есть драгоценности или кеш, даже временно.
Идеальных замков не существует в природе, а хороший замок требует хорошую дверь. Хорошая дверь - это 4-5 класс взломостойкости, который включает множество нюансов - хорошие ребра жесткости, защищенные петли, широкий притвор, большое количество крепких антисрезов, броненакладки и специальные пластины на замки, защита ригелей. И стена должна соответствовать (есть случаи, когда просто вырезали "вход" в газоблоке).
И все это даст надежнуюж защиту только от всяких наркоманов, и в лучшем случая от получаса до пары часов устоит против профессионалов, потому только на дверь полагать надежды не стоит, но и экономить на ней тоже чревато
П.С. самые безопасные замки, условно - обычно те, которых очень мало на рынке, и о их особенностях мало знают.
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:59
Артели кавказских воров - домушников заполонивших Украину с вами согласны.
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