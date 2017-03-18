Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают. какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой. Погода, локдаун, магнитное поле?
та ладно? У моих знакомых на оборот клиентов подубавилось, у людей денег меньше стало
Так и должно быть. В связи с высокими ценами на всё сырье производители вынуждены поднимать цены, а потребитель пока не готов платить по новым ценам. Стагфляция называется. Рост цен при снижении спроса. Недвижимость это другое. Это средство сбережения. Америка печатает доллар. Будеттолькодорожать
Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Тоже не панацея, https://youtu.be/pus_JqMgv1Y дороже инструмент.Самое ценное-время.Потому рекомендую личную охрану или хитрость,датчики, наблюдение и т.п., только не капканы, пожалуйста)
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Тоже не панацея, https://youtu.be/pus_JqMgv1Y дороже инструмент.Самое ценное-время.Потому рекомендую личную охрану или хитрость,датчики, наблюдение и т.п., только не капканы, пожалуйста)
600 фунтов + доставка из Британии. Если нормальная броненакладка из нитроцементированой стали, вариант не рабочий.
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.
Не не. Там древний аблой без шарика. Протек 2 у меня уже 5 лет. И его не вскрыть.
взламывать азотом и высокооборотистой дрелью с гулом на весь дом. Понятно, что ломается всё. Найти баланс - abloy protec 2 + сувальдный нормальный. Уже времени нужно много. И охранная сигнализация. А ну и деньги хранить в ячейке, естественно