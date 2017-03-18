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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8817881888198820>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:12

  Феодал написав:
  beee написав:Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?

та ладно? У моих знакомых на оборот клиентов подубавилось, у людей денег меньше стало

Так и должно быть.
В связи с высокими ценами на всё сырье производители вынуждены поднимать цены, а потребитель пока не готов платить по новым ценам.
Стагфляция называется. Рост цен при снижении спроса.
Недвижимость это другое. Это средство сбережения.
Америка печатает доллар. Будеттолькодорожать :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:45

  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Тоже не панацея, https://youtu.be/pus_JqMgv1Y дороже инструмент.Самое ценное-время.Потому рекомендую личную охрану или хитрость,датчики, наблюдение и т.п., только не капканы, пожалуйста)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:49

Трохи розбавлю ваш оф-топ про замки))

Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:51

  Успіх написав:

Тебе нечего прятать, делись с нами успехом)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:59

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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:11

  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны :mrgreen:
В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.

Держите ABLOY
https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... tec-detail
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:16

  Мизантрóп написав:
  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Тоже не панацея, https://youtu.be/pus_JqMgv1Y дороже инструмент.Самое ценное-время.Потому рекомендую личную охрану или хитрость,датчики, наблюдение и т.п., только не капканы, пожалуйста)

600 фунтов + доставка из Британии.
Если нормальная броненакладка из нитроцементированой стали, вариант не рабочий.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:23

Успіх

Прошу тебя, потрать время не на очередной видосик, а на одно единственное чтиво - почему истории успеха бессмысленны, и что такое систематическая ошибка выжившего:

https://habr.com/ru/company/smartprogress/blog/225625/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны :mrgreen:
В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.

Держите ABLOY
https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... tec-detail



Офигеть.
Хотя.

Не не. Там древний аблой без шарика.
Протек 2 у меня уже 5 лет. И его не вскрыть.

взламывать азотом и высокооборотистой дрелью с гулом на весь дом.
Понятно, что ломается всё.
Найти баланс - abloy protec 2 + сувальдный нормальный. Уже времени нужно много. И охранная сигнализация.
А ну и деньги хранить в ячейке, естественно
beee
 
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