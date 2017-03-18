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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 881788188819882088218822>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:12

  Феодал написав:
  beee написав:Сегодня какой-то ажиотаж по просмотрам квартир. И сделки назначают.
какому закону они все подчиняются? Покупатели же не сговариваются между собой.
Погода, локдаун, магнитное поле?

та ладно? У моих знакомых на оборот клиентов подубавилось, у людей денег меньше стало

Так и должно быть.
В связи с высокими ценами на всё сырье производители вынуждены поднимать цены, а потребитель пока не готов платить по новым ценам.
Стагфляция называется. Рост цен при снижении спроса.
Недвижимость это другое. Это средство сбережения.
Америка печатает доллар. Будеттолькодорожать :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:45

  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Тоже не панацея, https://youtu.be/pus_JqMgv1Y дороже инструмент.Самое ценное-время.Потому рекомендую личную охрану или хитрость,датчики, наблюдение и т.п., только не капканы, пожалуйста)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:11

  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны :mrgreen:
В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.

Держите ABLOY
https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... tec-detail
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:16

  Мизантрóп написав:
  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Тоже не панацея, https://youtu.be/pus_JqMgv1Y дороже инструмент.Самое ценное-время.Потому рекомендую личную охрану или хитрость,датчики, наблюдение и т.п., только не капканы, пожалуйста)

600 фунтов + доставка из Британии.
Если нормальная броненакладка из нитроцементированой стали, вариант не рабочий.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:23

Успіх

Прошу тебя, потрать время не на очередной видосик, а на одно единственное чтиво - почему истории успеха бессмысленны, и что такое систематическая ошибка выжившего:

https://habr.com/ru/company/smartprogress/blog/225625/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны :mrgreen:
В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.

Держите ABLOY
https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... tec-detail



Офигеть.
Хотя.

Не не. Там древний аблой без шарика.
Протек 2 у меня уже 5 лет. И его не вскрыть.

взламывать азотом и высокооборотистой дрелью с гулом на весь дом.
Понятно, что ломается всё.
Найти баланс - abloy protec 2 + сувальдный нормальный. Уже времени нужно много. И охранная сигнализация.
А ну и деньги хранить в ячейке, естественно
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:45

  beee написав:
UA написав:
  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны :mrgreen:
В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.

Держите ABLOY
https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... tec-detail



Офигеть.
Хотя.

Не не. Там древний аблой без шарика.
Протек 2 у меня уже 5 лет. И его не вскрыть.

взламывать азотом и высокооборотистой дрелью с гулом на весь дом.
Понятно, что ломается всё.
Найти баланс - abloy protec 2 + сувальдный нормальный. Уже времени нужно много. И охранная сигнализация.
А ну и деньги хранить в ячейке, естественно

Ячейка вариант так себе.
Правильные пацаны выбирают личный сейф в депозитарии 12 класса взломстойкости с отдельным кодом сдачи на ментовский пульт. :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:52

Real-estate firm Zillow Group [US:ZG] is exiting from the home-flipping business, saying Tuesday that its algorithmic model to buy and sell homes rapidly doesn’t work as planned.
The firm’s termination of its tech-enabled home-flipping business, known as “iBuying,” follows Zillow’s Oct. 18 announcement that it was halting all new home purchases for the rest of the year. At the time, Zillow pointed to labor and supply shortages for its inability to renovate and flip houses fast enough.

Будущего рынка недвижимости не знает никто. Даже профессионалы эттго рынка ;)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:54

  adeges написав:Real-estate firm Zillow Group [US:ZG] is exiting from the home-flipping business, saying Tuesday that its algorithmic model to buy and sell homes rapidly doesn’t work as planned.
The firm’s termination of its tech-enabled home-flipping business, known as “iBuying,” follows Zillow’s Oct. 18 announcement that it was halting all new home purchases for the rest of the year. At the time, Zillow pointed to labor and supply shortages for its inability to renovate and flip houses fast enough.

Будущего рынка недвижимости не знает никто. Даже профессионалы эттго рынка ;)

beee цей ринок теж покинув
flyman
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