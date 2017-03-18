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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Ну, аблой хорошие замки, но есть и маттура, и чиза и в принципе много чего
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:00

  adeges написав:Real-estate firm Zillow Group [US:ZG] is exiting from the home-flipping business, saying Tuesday that its algorithmic model to buy and sell homes rapidly doesn’t work as planned.
The firm’s termination of its tech-enabled home-flipping business, known as “iBuying,” follows Zillow’s Oct. 18 announcement that it was halting all new home purchases for the rest of the year. At the time, Zillow pointed to labor and supply shortages for its inability to renovate and flip houses fast enough.

Будущего рынка недвижимости не знает никто. Даже профессионалы эттго рынка ;)


На днях читал такое - никто и не парится по этому поводу:

No one seems worried about a housing bubble. Just like last time the bubble burst
https://edition.cnn.com/2021/10/27/econ ... index.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:
UA написав:[quote="5326674:beee"]Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны :mrgreen:
В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.

Держите ABLOY
https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... tec-detail



Офигеть.
Хотя.

Не не. Там древний аблой без шарика.
Протек 2 у меня уже 5 лет. И его не вскрыть.

взламывать азотом и высокооборотистой дрелью с гулом на весь дом.
Понятно, что ломается всё.
Найти баланс - abloy protec 2 + сувальдный нормальный. Уже времени нужно много. И охранная сигнализация.
А ну и деньги хранить в ячейке, естественно

Ячейка вариант так себе.
Правильные пацаны выбирают личный сейф в депозитарии 12 класса взломстойкости с отдельным кодом сдачи на ментовский пульт. :mrgreen:[/quote]Банковскую ячейку ну вряд ли вскроют.
Хотя если там лям $ то страшно конечно.
Я раз потерял ключ, ну как потерял, спиzdiли вместе с 2к$ и кошельком в переходе , так интересно вскрыли мою ячейку. Приехал тип с рюкзаком, на лошка похож, за 5 секунд открыл и свалил. А с меня, ну чтобы как-то поддержать в трудную минуту, штрафчик 5 тыщ . В банках я так понимаю запасной ключ имеется
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:08

  Faceless написав:
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Ну, аблой хорошие замки, но есть и маттура, и чиза и в принципе много чего

Матуру с перекодировкой средний нарык амфетаминщик вскрывает за 2-3 минуты.
Аблой замки так себе, а цилиндры норм.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Ну, аблой хорошие замки, но есть и маттура, и чиза и в принципе много чего

Матуру с перекодировкой средний нарык амфетаминщик вскрывает за 2-3 минуты.
Аблой замки так себе, а цилиндры норм.
Цилиндр, цилиндр. Abloy protec 2 с шариком.
Не вскрывается.
Только взлом вандальный.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

beee написав:Банковскую ячейку ну вряд ли вскроют.
Хотя если там лям $ то страшно конечно.
Я раз потерял ключ, ну как потерял, спиzdiли вместе с 2к$ и кошельком в переходе , так интересно вскрыли мою ячейку. Приехал тип с рюкзаком, на лошка похож, за 5 секунд открыл и свалил. А с меня, ну чтобы как-то поддержать в трудную минуту, штрафчик 5 тыщ . В банках я так понимаю запасной ключ имеется

Ячейку могут "попутно" вскрыть всякие сбушники, если будут вскрывать соседнюю по открытому делу, ведь никто ничего не докажет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:13

Щоб сон був міцним і спокійним))

#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

beee написав:
UA написав:
  Faceless написав:Ну, аблой хорошие замки, но есть и маттура, и чиза и в принципе много чего

Матуру с перекодировкой средний нарык амфетаминщик вскрывает за 2-3 минуты.
Аблой замки так себе, а цилиндры норм.
Цилиндр, цилиндр. Abloy protec 2 с шариком.
Не вскрывается.
Только взлом вандальный.

Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Та щаз. У меня одну хату арендную два раза вскрывали из-за того, что был самый дешёвый замок. Ходят светят простые замки. Видос в ютюб есть, как они съёбуют с моей хаты в лифт
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
beee написав:
UA написав:[quote="5326720:Faceless"]Ну, аблой хорошие замки, но есть и маттура, и чиза и в принципе много чего

Матуру с перекодировкой средний нарык амфетаминщик вскрывает за 2-3 минуты.
Аблой замки так себе, а цилиндры норм.
Цилиндр, цилиндр. Abloy protec 2 с шариком.
Не вскрывается.
Только взлом вандальный.

Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть[/quote]Да так же и стоит. Сувальдный +цилиндр
beee
 
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