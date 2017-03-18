Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Ну, аблой хорошие замки, но есть и маттура, и чиза и в принципе много чего
adeges написав:Real-estate firm Zillow Group [US:ZG] is exiting from the home-flipping business, saying Tuesday that its algorithmic model to buy and sell homes rapidly doesn’t work as planned. The firm’s termination of its tech-enabled home-flipping business, known as “iBuying,” follows Zillow’s Oct. 18 announcement that it was halting all new home purchases for the rest of the year. At the time, Zillow pointed to labor and supply shortages for its inability to renovate and flip houses fast enough.
Будущего рынка недвижимости не знает никто. Даже профессионалы эттго рынка
На днях читал такое - никто и не парится по этому поводу:
UA написав:[quote="5326674:beee"]Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Не хачи, а иностранцы. Будьте толерантны В ментовских сводках при Авакове вказивка - если поймали белоруса писать белорус, если молдаванина писать молдаванин, а если хача, то следует писать иностранец.
Не не. Там древний аблой без шарика. Протек 2 у меня уже 5 лет. И его не вскрыть.
взламывать азотом и высокооборотистой дрелью с гулом на весь дом. Понятно, что ломается всё. Найти баланс - abloy protec 2 + сувальдный нормальный. Уже времени нужно много. И охранная сигнализация. А ну и деньги хранить в ячейке, естественно
Ячейка вариант так себе. Правильные пацаны выбирают личный сейф в депозитарии 12 класса взломстойкости с отдельным кодом сдачи на ментовский пульт. [/quote]Банковскую ячейку ну вряд ли вскроют. Хотя если там лям $ то страшно конечно. Я раз потерял ключ, ну как потерял, спиzdiли вместе с 2к$ и кошельком в переходе , так интересно вскрыли мою ячейку. Приехал тип с рюкзаком, на лошка похож, за 5 секунд открыл и свалил. А с меня, ну чтобы как-то поддержать в трудную минуту, штрафчик 5 тыщ . В банках я так понимаю запасной ключ имеется
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Ну, аблой хорошие замки, но есть и маттура, и чиза и в принципе много чего
Матуру с перекодировкой средний нарык амфетаминщик вскрывает за 2-3 минуты. Аблой замки так себе, а цилиндры норм.
beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо. В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе. Сигнализация нужна. Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
Ну, аблой хорошие замки, но есть и маттура, и чиза и в принципе много чего
Матуру с перекодировкой средний нарык амфетаминщик вскрывает за 2-3 минуты. Аблой замки так себе, а цилиндры норм.
Цилиндр, цилиндр. Abloy protec 2 с шариком. Не вскрывается. Только взлом вандальный.
beee написав:Банковскую ячейку ну вряд ли вскроют. Хотя если там лям $ то страшно конечно. Я раз потерял ключ, ну как потерял, спиzdiли вместе с 2к$ и кошельком в переходе , так интересно вскрыли мою ячейку. Приехал тип с рюкзаком, на лошка похож, за 5 секунд открыл и свалил. А с меня, ну чтобы как-то поддержать в трудную минуту, штрафчик 5 тыщ . В банках я так понимаю запасной ключ имеется
Ячейку могут "попутно" вскрыть всякие сбушники, если будут вскрывать соседнюю по открытому делу, ведь никто ничего не докажет