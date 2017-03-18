Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:Ячейка вариант так себе. Правильные пацаны выбирают личный сейф в депозитарии 12 класса взломстойкости с отдельным кодом сдачи на ментовский пульт.
Банковскую ячейку ну вряд ли вскроют. Хотя если там лям $ то страшно конечно. Я раз потерял ключ, ну как потерял, спиzdiли вместе с 2к$ и кошельком в переходе , так интересно вскрыли мою ячейку. Приехал тип с рюкзаком, на лошка похож, за 5 секунд открыл и свалил. А с меня, ну чтобы как-то поддержать в трудную минуту, штрафчик 5 тыщ . В банках я так понимаю запасной ключ имеется
При монтаже ячеек в большинстве хранилищ допускают один и тот же пройоп. Цилиндрический ключ имеет смещение на один зубчик в каждой ячейке по порядку. (Пишу запутано чтобы Успих не понял, а вы поймете). Воры арендуют несколько ячеек, получив ключи на руки эмпирическим путем выстраивают схему смещения зубчиков в ячейках. Клиентов в хранилище часто сопровождает телка с силиконовыми губами и мозгами. Если оставит таких "подготовленных" клиентов самих в депозитарии результат не заставит долгождать. Почти все банки имеют копию клиентского ключа. Обиженный клиент может замороженную рыбу в ячейку положить Шоу с лошком, чтоб вы не возмущались.