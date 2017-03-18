RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8819882088218822>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:24

  beee написав:
UA написав:Ячейка вариант так себе.
Правильные пацаны выбирают личный сейф в депозитарии 12 класса взломстойкости с отдельным кодом сдачи на ментовский пульт. :mrgreen:
Банковскую ячейку ну вряд ли вскроют.
Хотя если там лям $ то страшно конечно.
Я раз потерял ключ, ну как потерял, спиzdiли вместе с 2к$ и кошельком в переходе , так интересно вскрыли мою ячейку. Приехал тип с рюкзаком, на лошка похож, за 5 секунд открыл и свалил. А с меня, ну чтобы как-то поддержать в трудную минуту, штрафчик 5 тыщ . В банках я так понимаю запасной ключ имеется

При монтаже ячеек в большинстве хранилищ допускают один и тот же пройоп.
Цилиндрический ключ имеет смещение на один зубчик в каждой ячейке по порядку.
(Пишу запутано чтобы Успих не понял, а вы поймете).
Воры арендуют несколько ячеек, получив ключи на руки эмпирическим путем выстраивают схему смещения зубчиков в ячейках.
Клиентов в хранилище часто сопровождает телка с силиконовыми губами и мозгами.
Если оставит таких "подготовленных" клиентов самих в депозитарии результат не заставит долгождать.
Почти все банки имеют копию клиентского ключа.
Обиженный клиент может замороженную рыбу в ячейку положить :mrgreen:
Шоу с лошком, чтоб вы не возмущались.
UA
 
Повідомлень: 6074
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:29

  beee написав:
UA написав:Матуру с перекодировкой средний нарык амфетаминщик вскрывает за 2-3 минуты.
Аблой замки так себе, а цилиндры норм.
Цилиндр, цилиндр. Abloy protec 2 с шариком.
Не вскрывается.
Только взлом вандальный.

Несколько месяцев назад DOM DIAMANT тоже считался не вскрываемым.
Информацию я давал пару страниц назад.
UA
 
Повідомлень: 6074
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:32

  beee написав:
Успіх написав:#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Та щаз. У меня одну хату арендную два раза вскрывали из-за того, что был самый дешёвый замок. Ходят светят простые замки. Видос в ютюб есть, как они съёбуют с моей хаты в лифт

Дайте посилання на відос :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 18.03.21
Подякував: 56 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:33

  Faceless написав:Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть

У меня вместо ночника под кроватью лежит топор.
Дед научил.
UA
 
Повідомлень: 6074
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А просто бути на пульті під ДСО з їхньою наклеєчкою на/біля дверей не комільфо?
5хв - і автоматчики тут-як-тут! :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 02 лис, 2021 23:47, всього редагувалось 3 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 18.03.21
Подякував: 56 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:43

  Успіх написав:А просто бути на пульті під ДСО з їхньою наклеєчкуою на/біля дверей не комільфо?

В центре, по киевским пробкам можно 2 км 40 минут ехать даже с сереной.
UA
 
Повідомлень: 6074
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:48

  Успіх написав:Дайте посилання на відос :mrgreen:


Мой призыв читать, а не видосы смотреть, остался без внимания?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2682 раз.
Подякували: 5854 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:48

  UA написав:
  Успіх написав:А просто бути на пульті під ДСО з їхньою наклеєчкуою на/біля дверей не комільфо?

В центре, по киевским пробкам можно 2 км 40 минут ехать даже с сереной.

Ну, може автоматчики приїдуть на електросамокатах :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 18.03.21
Подякував: 56 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:50

  zРадио написав:
  Успіх написав:Дайте посилання на відос :mrgreen:


Мой призыв читать, а не видосы смотреть, остался без внимания?

Де?
Коли?
Я щось пропустив? :D

Там відос про грабіжників - мені цікаво подивитись :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 18.03.21
Подякував: 56 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть

У меня вместо ночника под кроватью лежит топор.
Дед научил.
Одно другому не мешает :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30318
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 7301 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 8819882088218822>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2161, 2162, 2163
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21624 3982591
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 17:18
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
705 355905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 17:38
Gremirk
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50731
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.