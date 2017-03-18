Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:58
Успіх написав:
Де?
Коли?
Я щось пропустив?
Две страницы назад
zРадио
Повідомлень: 11511
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2682 раз.
Подякували: 5855 раз.
Профіль
16
8
3
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:58
Успіх написав:
А просто бути на пульті під ДСО з їхньою наклеєчкою на/біля дверей не комільфо?
5хв - і автоматчики тут-як-тут!
Не завжди вони добираються всього 5 хв
Є випадки, коли вони самі наводять грабіжників
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30318
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 7301 раз.
Профіль
3
7
3
Додано: Сер 03 лис, 2021 07:27
UA написав: Faceless написав:
Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть
У меня вместо ночника под кроватью лежит топор.
Дед научил.
В мене бабця так сокиру тримала.
Стара школа!
Не те що тепер молодьож пішла: то ЛГБТ, то нарікі, то самокатчікі, то вопщє хіпстота і інстаграмщіці-прастітуткі.
flyman
Повідомлень: 26444
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 2101 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
21624
3982811
705
355933
20
50731
Сер 28 лип, 2021 16:42 adevv