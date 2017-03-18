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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8819882088218822

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:58

  Успіх написав:Де?
Коли?
Я щось пропустив? :D


Две страницы назад
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:А просто бути на пульті під ДСО з їхньою наклеєчкою на/біля дверей не комільфо?
5хв - і автоматчики тут-як-тут! :mrgreen:
Зображення
Не завжди вони добираються всього 5 хв
Є випадки, коли вони самі наводять грабіжників
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 07:27

  UA написав:
  Faceless написав:Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть

У меня вместо ночника под кроватью лежит топор.
Дед научил.

В мене бабця так сокиру тримала.
Стара школа!
Не те що тепер молодьож пішла: то ЛГБТ, то нарікі, то самокатчікі, то вопщє хіпстота і інстаграмщіці-прастітуткі.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:21

  Faceless написав:
UA написав:
  Faceless написав:Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть

У меня вместо ночника под кроватью лежит топор.
Дед научил.
Одно другому не мешает :)

скоріше, допомогає. Синергічний симбіоз)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 08:26, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:25

  Успіх написав:#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))

Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.



Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний

Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:01

  Frant написав:
  Faceless написав:
UA написав:У меня вместо ночника под кроватью лежит топор.
Дед научил.
Одно другому не мешает :)

скоріше, допомогає. Синергічний симбіоз)))

не знаю чим допомогає, можливо, як заспокійливе на сон
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:03

  Frant написав:
  Успіх написав:#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))

Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.



Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний

Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))

я думав над електромагнітом, але поки що ніц не придумав на випадок, якщо пропаде електроенергія або поламається радіво
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:23

  zРадио написав:
  Успіх написав:Де?
Коли?
Я щось пропустив? :D


Две страницы назад

Прочитав.
Я і так в курсі цього всього))
Просто, іноді воно діє, як мотиватор/підбадьорює.
А так, нічого особливого. 99% - вода водою :D
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