Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:58
Успіх написав:
Де?
Коли?
Я щось пропустив?
Две страницы назад
zРадио
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:58
Успіх написав:
А просто бути на пульті під ДСО з їхньою наклеєчкою на/біля дверей не комільфо?
5хв - і автоматчики тут-як-тут!
Не завжди вони добираються всього 5 хв
Є випадки, коли вони самі наводять грабіжників
Faceless
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Додано: Сер 03 лис, 2021 07:27
UA написав: Faceless написав:
Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть
У меня вместо ночника под кроватью лежит топор.
Дед научил.
В мене бабця так сокиру тримала.
Стара школа!
Не те що тепер молодьож пішла: то ЛГБТ, то нарікі, то самокатчікі, то вопщє хіпстота і інстаграмщіці-прастітуткі.
flyman
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:21
Faceless написав: UA написав: Faceless написав:
Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть
У меня вместо ночника под кроватью лежит топор.
Дед научил.
Одно другому не мешает
скоріше, допомогає. Синергічний симбіоз)))
Востаннє редагувалось
Frant
в Сер 03 лис, 2021 08:26, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:25
Успіх написав:
#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Frant
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:01
Frant написав: Faceless написав: UA написав:У меня вместо ночника под кроватью лежит топор. Дед научил.
Одно другому не мешает
скоріше, допомогає. Синергічний симбіоз)))
не знаю чим допомогає, можливо, як заспокійливе на сон
flyman
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:03
Frant написав: Успіх написав:
#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
я думав над електромагнітом, але поки що ніц не придумав на випадок, якщо пропаде електроенергія або поламається радіво
flyman
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:23
zРадио написав: Успіх написав:
Де?
Коли?
Я щось пропустив?
Две страницы назад
Прочитав.
Я і так в курсі цього всього))
Просто, іноді воно діє, як мотиватор/підбадьорює.
А так, нічого особливого. 99% - вода водою
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:34
Frant написав: Успіх написав:
#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри.
Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать
.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг?
Готівку - аж 3-5Кгрн?
То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок?
п.с.
Забув вчора написати, що найкраще для охорони - це бійцівська собака, або вівчарка!
Собака - краще за всі замки, сигналізацію, пульн охорони...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:36
Frant написав: Успіх написав:
#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Двоє дверей якраз сумнівний варіант. Дві хороші двері не поставиш - і дорого, і місця стільки не виділиш. Дві дешеві двері не краще за одну дешеву
Faceless
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