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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:37
flyman написав: Frant написав: Успіх написав:
#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
я думав над електромагнітом, але поки що ніц не придумав на випадок, якщо пропаде електроенергія або поламається радіво
Спалюється елекироніка розрядом і все, привіт
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:40
Успіх написав:
Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг?
Готівку - аж 3-5Кгрн?
То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок?
п.с.
Забув вчора написати, що найкраще для охорони - це бійцівська собака, або вівчарка!
Собака - краще за всі замки, сигналізацію, пульн охорони...
найкраще для охорони - "молода вовчиця"
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:42
Faceless написав: flyman написав: Frant написав:
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
я думав над електромагнітом, але поки що ніц не придумав на випадок, якщо пропаде електроенергія або поламається радіво
Спалюється елекироніка розрядом і все, привіт
і? як? чим? магнітним бімбом?
як замок відкрити "спалюванням електроніки"?
він просто лишаєцця залоченим, от і усьо.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 лис, 2021 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:42
Faceless написав: Frant написав: Успіх написав:
#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Двоє дверей якраз сумнівний варіант. Дві хороші двері не поставиш - і дорого, і місця стільки не виділиш. Дві дешеві двері не краще за одну дешеву
Фейслес, Ви інколи не розумієте простих речей. Типу, "за деревами лісу не видно")))
Зовнішні двері - якісні металеві, з двома замками. Можна погратись з радіозамком, але якщо заклинить - капець))) будете стояти під дверима і викликати аварійку)))
За ними - внутрішні. Дерев,яні чи з тонкого металу. Також з замком чи двома замками. Вони створюють також кращу звуко- і теплоізоляцію. В стандартному дверному отворі - легко розміщуються двоє дверей.
Крутелики ставлять одні товсті бронедвері. Інколи - з одним дорогим замком.
Коли він зношується і ламається - цікаво спостерігати за метушнею
П.С. Почитайте правила охорони цінностей, зонування і т.д.
Мою квартиру (і не лише мою, а декілька квартир в під,їзді) колись намагались обнести наркомани чи кавказці. Тому я змушений був прийняти контрміри.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 03 лис, 2021 09:51, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:44
Faceless написав: Frant написав: Успіх написав:
#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Двоє дверей якраз сумнівний варіант. Дві хороші двері не поставиш - і дорого, і місця стільки не виділиш. Дві дешеві двері не краще за одну дешеву
дві двері ліпше тим, що ліпша тепло ізоляція, і менше протягів/сквозняків
скажем я вибирав би дві по 1К5 грн, чим би одну за 6К.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:56
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:я думав над електромагнітом, але поки що ніц не придумав на випадок, якщо пропаде електроенергія або поламається радіво
Спалюється елекироніка розрядом і все, привіт
і? як? чим? магнітним бімбом?
як замок відкрити "спалюванням електроніки"?
він просто лишаєцця залоченим, от і усьо.
Є повно варіянтів, від високовольтного розряду, шокером наприклад, до електромагнітного імпульсу, тут прилад трохи складніший, але теж не космос
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:03
flyman написав: Faceless написав:
Frant написав:[quote="5326734:Успіх"]#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))
Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.
Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний
Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Двоє дверей якраз сумнівний варіант. Дві хороші двері не поставиш - і дорого, і місця стільки не виділиш. Дві дешеві двері не краще за одну дешеву
дві двері ліпше тим, що ліпша тепло ізоляція, і менше протягів/сквозняків
скажем я вибирав би дві по 1К5 грн, чим би одну за 6К.[/quote]
Одні хороші двері дають і відмінну тепло, і звукоізоляцію (-40 дБ), два замки (мінімум) і ригелі у всі сторони (це до дитячих уявлень Франта про "двері крутеликів").
Щодо електроніки в замках - я, мабуть, трохи консервативний, але як на мене це ненадійно.
Дві двері - необхідні скоріше в приватному будинку, зовнішня проста захищає внутрішню від обледініння.
Хороші двері зараз це від 2к долярів (з замками). Дві дешеві двері - те саме, що одна дешева, лічені хвилини на злам, ще й незручно
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:08
Успіх написав:
Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг?
Готівку - аж 3-5Кгрн?
То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок?
Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.
Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:11
Frant написав:
Зовнішні двері - якісні металеві, з двома замками. Можна погратись з радіозамком, але якщо заклинить - капець))) будете стояти під дверима і викликати аварійку)))
За ними - внутрішні. Дерев,яні чи з тонкого металу. Також з замком чи двома замками. Вони створюють також кращу звуко- і теплоізоляцію. В стандартному дверному отворі - легко розміщуються двоє дверей.
Крутелики ставлять одні товсті бронедвері. Інколи - з одним дорогим замком.
Коли він зношується і ламається - цікаво спостерігати за метушнею
П.С. Почитайте правила охорони цінностей, зонування і т.д.
Мою квартиру (і не лише мою, а декілька квартир в під,їзді) колись намагались обнести наркомани чи кавказці. Тому я змушений був прийняти контрміри.
Просто интересно, что вы там так охраняете?
Свои алюминиевые кастрюли и тазики?
Просто добротные двери с хорошими замками в приличном жк, с охраной, камерами, сигнализацией, думаю достаточно. Почти как в банке. Но ценного намного меньше, чем в банке. Поэтому им несравнимо выгоднее грабануть банк.
Или нет?
На карманные расходы держу деньги в сейфе. У них порядка 10 минут на все сигнализации, замки, двери, сейфы и т.д. Думаю не успеют. И маленький приз. Выгоднее уже мелочь по карманам тырить.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:12
UA написав: Успіх написав:
Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг?
Готівку - аж 3-5Кгрн?
То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок?
Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше
.
Ну от)) - а класні двері з замками, як пише Фейслес☝️ коштують 2Кдол.!
Тож можна дозволити декілька разів за цю суму кавказцям заходити до вас вгості?
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