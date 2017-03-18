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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Frant написав:
  Успіх написав:#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))

Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.



Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний

Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))

я думав над електромагнітом, але поки що ніц не придумав на випадок, якщо пропаде електроенергія або поламається радіво
Спалюється елекироніка розрядом і все, привіт
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:40

  Успіх написав:Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг? :shock: :mrgreen:
Готівку - аж 3-5Кгрн? :lol:

То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок? :mrgreen:

п.с.
Забув вчора написати, що найкраще для охорони - це бійцівська собака, або вівчарка!
Собака - краще за всі замки, сигналізацію, пульн охорони...

найкраще для охорони - "молода вовчиця" :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:42

  Faceless написав:
flyman написав:
  Frant написав:Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.



Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний

Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))

я думав над електромагнітом, але поки що ніц не придумав на випадок, якщо пропаде електроенергія або поламається радіво
Спалюється елекироніка розрядом і все, привіт

і? як? чим? магнітним бімбом?
як замок відкрити "спалюванням електроніки"?
він просто лишаєцця залоченим, от і усьо.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 лис, 2021 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:42

  Faceless написав:
Frant написав:
  Успіх написав:#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))

Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.



Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний

Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Двоє дверей якраз сумнівний варіант. Дві хороші двері не поставиш - і дорого, і місця стільки не виділиш. Дві дешеві двері не краще за одну дешеву

Фейслес, Ви інколи не розумієте простих речей. Типу, "за деревами лісу не видно")))

Зовнішні двері - якісні металеві, з двома замками. Можна погратись з радіозамком, але якщо заклинить - капець))) будете стояти під дверима і викликати аварійку)))

За ними - внутрішні. Дерев,яні чи з тонкого металу. Також з замком чи двома замками. Вони створюють також кращу звуко- і теплоізоляцію. В стандартному дверному отворі - легко розміщуються двоє дверей.

Крутелики ставлять одні товсті бронедвері. Інколи - з одним дорогим замком. :mrgreen:
Коли він зношується і ламається - цікаво спостерігати за метушнею :mrgreen:

П.С. Почитайте правила охорони цінностей, зонування і т.д.
Мою квартиру (і не лише мою, а декілька квартир в під,їзді) колись намагались обнести наркомани чи кавказці. Тому я змушений був прийняти контрміри.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 09:51, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:44

  Faceless написав:
Frant написав:
  Успіх написав:#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))

Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.



Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний

Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Двоє дверей якраз сумнівний варіант. Дві хороші двері не поставиш - і дорого, і місця стільки не виділиш. Дві дешеві двері не краще за одну дешеву

дві двері ліпше тим, що ліпша тепло ізоляція, і менше протягів/сквозняків
скажем я вибирав би дві по 1К5 грн, чим би одну за 6К.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:я думав над електромагнітом, але поки що ніц не придумав на випадок, якщо пропаде електроенергія або поламається радіво
Спалюється елекироніка розрядом і все, привіт

і? як? чим? магнітним бімбом?
як замок відкрити "спалюванням електроніки"?
він просто лишаєцця залоченим, от і усьо.


Є повно варіянтів, від високовольтного розряду, шокером наприклад, до електромагнітного імпульсу, тут прилад трохи складніший, але теж не космос
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
Frant написав:[quote="5326734:Успіх"]#чотаржу))
Ставите дешманський замок на вхідні двері, теж не дуже дорогі, і.... - грабіжники обходять стороною)))

Найгірший варіант.
Нальотчики, наркомани, кавказці - люблять прості дешеві замки. Ломають їх викруткою чи висвердлюють циліндри. Забігають в квартиру і виносять за 10 хв все, що бачать.



Дверей на вході повинно бути двоє. В зовнішніх - два замки. Мінімум один - сувальдний. Бронєнакладки. Сигналізація - обов'язково. Внутрішні двері - мінімум один замок, сувальдний

Долярчик, можеш ще радіозамок встановити. Вельми хороша і надійна штука. )))
Двоє дверей якраз сумнівний варіант. Дві хороші двері не поставиш - і дорого, і місця стільки не виділиш. Дві дешеві двері не краще за одну дешеву

дві двері ліпше тим, що ліпша тепло ізоляція, і менше протягів/сквозняків
скажем я вибирав би дві по 1К5 грн, чим би одну за 6К.[/quote]
Одні хороші двері дають і відмінну тепло, і звукоізоляцію (-40 дБ), два замки (мінімум) і ригелі у всі сторони (це до дитячих уявлень Франта про "двері крутеликів").
Щодо електроніки в замках - я, мабуть, трохи консервативний, але як на мене це ненадійно.
Дві двері - необхідні скоріше в приватному будинку, зовнішня проста захищає внутрішню від обледініння.
Хороші двері зараз це від 2к долярів (з замками). Дві дешеві двері - те саме, що одна дешева, лічені хвилини на злам, ще й незручно
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:08

  Успіх написав:Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг? :shock: :mrgreen:
Готівку - аж 3-5Кгрн? :lol:

То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок? :mrgreen:

Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.
Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:11

  Frant написав:
Зовнішні двері - якісні металеві, з двома замками. Можна погратись з радіозамком, але якщо заклинить - капець))) будете стояти під дверима і викликати аварійку)))

За ними - внутрішні. Дерев,яні чи з тонкого металу. Також з замком чи двома замками. Вони створюють також кращу звуко- і теплоізоляцію. В стандартному дверному отворі - легко розміщуються двоє дверей.

Крутелики ставлять одні товсті бронедвері. Інколи - з одним дорогим замком. :mrgreen:
Коли він зношується і ламається - цікаво спостерігати за метушнею :mrgreen:

П.С. Почитайте правила охорони цінностей, зонування і т.д.
Мою квартиру (і не лише мою, а декілька квартир в під,їзді) колись намагались обнести наркомани чи кавказці. Тому я змушений був прийняти контрміри.


Просто интересно, что вы там так охраняете?
Свои алюминиевые кастрюли и тазики?
Просто добротные двери с хорошими замками в приличном жк, с охраной, камерами, сигнализацией, думаю достаточно. Почти как в банке. Но ценного намного меньше, чем в банке. Поэтому им несравнимо выгоднее грабануть банк. :idea:
Или нет? :roll:
На карманные расходы держу деньги в сейфе. У них порядка 10 минут на все сигнализации, замки, двери, сейфы и т.д. Думаю не успеют. И маленький приз. Выгоднее уже мелочь по карманам тырить. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:12

  UA написав:
  Успіх написав:Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг? :shock: :mrgreen:
Готівку - аж 3-5Кгрн? :lol:

То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок? :mrgreen:

Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.
Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше.

Ну от)) - а класні двері з замками, як пише Фейслес☝️ коштують 2Кдол.!
Тож можна дозволити декілька разів за цю суму кавказцям заходити до вас вгості? :mrgreen:
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