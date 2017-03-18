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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:13
Faceless написав:
Одні хороші двері дають і відмінну тепло, і звукоізоляцію (-40 дБ), два замки (мінімум) і ригелі у всі сторони (це до дитячих уявлень Франта про "двері крутеликів")
Досвід приходить з часом.
Дерзайте)))
П.С. Важливо - щоб двері не створювали проблем своєму власнику(((
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Frant
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:19
Успіх написав: UA написав: Успіх написав:
Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг?
Готівку - аж 3-5Кгрн?
То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок?
Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше
.
Ну от)) - а класні двері з замками, як пише Фейслес
коштують 2Кдол.!
Тож можна дозволити декілька разів за цю суму кавказцям заходити до вас вгості?
Класні коштують від 2к, 5клас коштує десь 4к
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Faceless
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:19
Frant написав: Faceless написав:
Одні хороші двері дають і відмінну тепло, і звукоізоляцію (-40 дБ), два замки (мінімум) і ригелі у всі сторони (це до дитячих уявлень Франта про "двері крутеликів")
Досвід приходить з часом.
Дерзайте)))
П.С. Важливо - щоб двері не створювали проблем своєму власнику(((
Якраз на досвіді, нажаль, і засноване
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Faceless
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:22
Faceless написав: Успіх написав: UA написав:
[quot
Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг?
Готівку - аж 3-5Кгрн?
То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок?
Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше
.
----
Ну от)) - а класні двері з замками, як пише Фейслес
коштують 2Кдол.!
Тож можна дозволити декілька разів за цю суму кавказцям заходити до вас вгості?
Класні коштують від 2к, 5клас коштує десь 4к[/quote]
--------
Ну от тим більше!
Якщо вдома немає нічого цінного з речей і, тим паче, готівки - то сенс дверей за 3-4Кдол.?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:23
Libo написав:
Просто добротные двери с хорошими замками в приличном жк, с охраной, камерами, сигнализацией, думаю достаточно. Почти как в банке. Но ценного намного меньше, чем в банке. Поэтому им несравнимо выгоднее грабануть банк.
Или нет?
На карманные расходы держу деньги в сейфе. У них порядка 10 минут на все сигнализации, замки, двери, сейфы и т.д. Думаю не успеют. И маленький приз. Выгоднее уже мелочь по карманам тырить.
У меня знакомого в Джек хаусе вскрыли.
Он тоже рассчитывал на крутой ЖК, охрана, соседи СБУшники...
Далеко не все придерживаются ваших принципов организации охраны.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:32
Успіх написав: Faceless написав:
Класні коштують від 2к, 5клас коштує десь 4к
Ну от тим більше!
Якщо вдома немає нічого цінного з речей і, тим паче, готівки - то сенс дверей за 3-4Кдол.?
Сам факт пограбування - дуже неприємна річ
Перше, що винесуть - коштовності, золото (і багато що може бути дорожчим як пам'ять), ноутбуки/планшети, перериють всі речі.
А якщо поліцію потім викликати, ще гірше, все буде в порошку для відбитків і перевернуть те, що не перевернули. Найгірше, що скоріш за все без жодного сенсу.
В мене якось обікрали квартиру. При тому, що грошей там не було, але техніки і особистих речей поцупили побільше як на пару тисяч долярів (при цьому, в принципі, нічого особливо дорогого). Щоправда, далеко не тільки двері є слабкою ланкою, це щоб не було ілюзій.
В будь якому разі - надзвичайно неприємно, незалежно від вартості викраденого. Я б вбивав вже за саму неповагу до приватної власності
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52
Faceless
Ну я погоджуюсь, що все це дуже не приємно(вторгнення у квартиру) - але, крім собаки, я на ці всі дорогі замки і сигналізації дивлюсь трохи зневажливо - так як це все можна відкрити/зламати - питання лише часу 1-5-10хв.
А як діють хоч напів-профі, то вони відслідкують час, коли Вас не буде дома, як мінімум, годину!
Тобто, якщо захочуть бомбанути - то бомбануть.
п.с.
Мої родичі(особливо з боку дружини) - то просто завжди стараються не залишати надовго квартиру без нікого.
Навіть, як йдуть в магазин, то стараються так, щоб вже хтось був на підході/доїзджав додому.
А як їдуть у відпустку, то завжди когось одного залишають вдома!
А мої батьки - то знову ж таки добре товаришують з усіма сусідами, і якщо десь відлучаються на довго, то просять сусідів придивлятись.(а сусіди, інколи, навіть, ключі свої від квартири моїм батькам залишають - от така довіра👍)
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