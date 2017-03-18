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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8821882288238824

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:13

  Faceless написав:Одні хороші двері дають і відмінну тепло, і звукоізоляцію (-40 дБ), два замки (мінімум) і ригелі у всі сторони (це до дитячих уявлень Франта про "двері крутеликів")

Досвід приходить з часом.
Дерзайте)))
П.С. Важливо - щоб двері не створювали проблем своєму власнику(((
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  UA написав:
  Успіх написав:Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг? :shock: :mrgreen:
Готівку - аж 3-5Кгрн?

То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок? :mrgreen:

Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.
Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше.

Ну от)) - а класні двері з замками, як пише Фейслес коштують 2Кдол.!
Тож можна дозволити декілька разів за цю суму кавказцям заходити до вас вгості? :mrgreen:
Класні коштують від 2к, 5клас коштує десь 4к
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Faceless написав:Одні хороші двері дають і відмінну тепло, і звукоізоляцію (-40 дБ), два замки (мінімум) і ригелі у всі сторони (це до дитячих уявлень Франта про "двері крутеликів")

Досвід приходить з часом.
Дерзайте)))
П.С. Важливо - щоб двері не створювали проблем своєму власнику(((


Якраз на досвіді, нажаль, і засноване
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:22

  Faceless написав:
Успіх написав:
  UA написав:[quot
Та що вони там винесуть?))
Недорогий смарт-тв - габаритний, їм буде не цікаво))
Що блендер/фен вхоплять?))
Посуд/одяг?
Порохотяг? :shock: :mrgreen:
Готівку - аж 3-5Кгрн?

То що, що вони думають вкрасти, висвердлюючи дешевий циліндричний замок і ще в якийсь спосіб віщдмикаючи врізний замок? :mrgreen:

Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.
Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше.

----

Ну от)) - а класні двері з замками, як пише Фейслес коштують 2Кдол.!
Тож можна дозволити декілька разів за цю суму кавказцям заходити до вас вгості? :mrgreen:
Класні коштують від 2к, 5клас коштує десь 4к[/quote]
--------

Ну от тим більше!
Якщо вдома немає нічого цінного з речей і, тим паче, готівки - то сенс дверей за 3-4Кдол.? :D
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:23

  Libo написав:Просто добротные двери с хорошими замками в приличном жк, с охраной, камерами, сигнализацией, думаю достаточно. Почти как в банке. Но ценного намного меньше, чем в банке. Поэтому им несравнимо выгоднее грабануть банк. :idea:
Или нет? :roll:
На карманные расходы держу деньги в сейфе. У них порядка 10 минут на все сигнализации, замки, двери, сейфы и т.д. Думаю не успеют. И маленький приз. Выгоднее уже мелочь по карманам тырить. 8)

У меня знакомого в Джек хаусе вскрыли.
Он тоже рассчитывал на крутой ЖК, охрана, соседи СБУшники...
Далеко не все придерживаются ваших принципов организации охраны.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Класні коштують від 2к, 5клас коштує десь 4к


Ну от тим більше!
Якщо вдома немає нічого цінного з речей і, тим паче, готівки - то сенс дверей за 3-4Кдол.? :D

Сам факт пограбування - дуже неприємна річ
Перше, що винесуть - коштовності, золото (і багато що може бути дорожчим як пам'ять), ноутбуки/планшети, перериють всі речі.
А якщо поліцію потім викликати, ще гірше, все буде в порошку для відбитків і перевернуть те, що не перевернули. Найгірше, що скоріш за все без жодного сенсу.
В мене якось обікрали квартиру. При тому, що грошей там не було, але техніки і особистих речей поцупили побільше як на пару тисяч долярів (при цьому, в принципі, нічого особливо дорогого). Щоправда, далеко не тільки двері є слабкою ланкою, це щоб не було ілюзій.
В будь якому разі - надзвичайно неприємно, незалежно від вартості викраденого. Я б вбивав вже за саму неповагу до приватної власності
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52

Faceless
Ну я погоджуюсь, що все це дуже не приємно(вторгнення у квартиру) - але, крім собаки, я на ці всі дорогі замки і сигналізації дивлюсь трохи зневажливо - так як це все можна відкрити/зламати - питання лише часу 1-5-10хв.
А як діють хоч напів-профі, то вони відслідкують час, коли Вас не буде дома, як мінімум, годину!
Тобто, якщо захочуть бомбанути - то бомбануть.

п.с.
Мої родичі(особливо з боку дружини) - то просто завжди стараються не залишати надовго квартиру без нікого.
Навіть, як йдуть в магазин, то стараються так, щоб вже хтось був на підході/доїзджав додому.
А як їдуть у відпустку, то завжди когось одного залишають вдома!

А мої батьки - то знову ж таки добре товаришують з усіма сусідами, і якщо десь відлучаються на довго, то просять сусідів придивлятись.(а сусіди, інколи, навіть, ключі свої від квартири моїм батькам залишають - от така довіра👍)
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