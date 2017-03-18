Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52

Faceless

Ну я погоджуюсь, що все це дуже не приємно(вторгнення у квартиру) - але, крім собаки, я на ці всі дорогі замки і сигналізації дивлюсь трохи зневажливо - так як це все можна відкрити/зламати - питання лише часу 1-5-10хв.

А як діють хоч напів-профі, то вони відслідкують час, коли Вас не буде дома, як мінімум, годину!

Тобто, якщо захочуть бомбанути - то бомбануть.



п.с.

Мої родичі(особливо з боку дружини) - то просто завжди стараються не залишати надовго квартиру без нікого.

Навіть, як йдуть в магазин, то стараються так, щоб вже хтось був на підході/доїзджав додому.

А як їдуть у відпустку, то завжди когось одного залишають вдома!



А мої батьки - то знову ж таки добре товаришують з усіма сусідами, і якщо десь відлучаються на довго, то просять сусідів придивлятись.(а сусіди, інколи, навіть, ключі свої від квартири моїм батькам залишають - от така довіра👍)